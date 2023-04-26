https://ria.ru/20230426/kvest-1867813015.html

РИА Новости презентовало в РУК квест о кругосветке Крузенштерна

РИА Новости презентовало в РУК квест о кругосветке Крузенштерна - РИА Новости, 26.04.2023

РИА Новости презентовало в РУК квест о кругосветке Крузенштерна

Документальный квест "Крузенштерн. Кругосветка “Надежды”" представили во вторник в стенах Российского университета кооперации эксперты РИА Новости и активисты... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:00

2023-04-26T12:00

2023-04-26T12:00

новости агентства

риа новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867810871_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_19481518cc2fad2117c7949aac4113c5.jpg

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Документальный квест "Крузенштерн. Кругосветка “Надежды”" представили во вторник в стенах Российского университета кооперации эксперты РИА Новости и активисты "Молодой Гвардии Единой России". Участники мозгового штурма опробовали два формата проекта — его VR- и ПК-версии.Студенты не просто освежили знания об истории легендарного русского кругосветного плавания, но и узнали новые факты об экспедиции Ивана Крузенштерна, которые стали известны только во время проработки сценария проекта. Невыдуманная легендарная история перенесла пользователей в Кронштадт, Китай, Японию, на остров Нуку-Хива и к берегам США. Пользователи прошлись по закрытому порту и прибрежному рынку, "встретились" с императором Александром I, великими моряками-исследователями Фаддеем Беллинсгаузеном, Николаем Резановым, Юрием Лисянским и самим Иваном Крузенштерном.После прохождения игрового квеста участников ждал интерактивный мастер-класс по созданию собственной VR-игры. Один из создателей "Кругосветки “Надежды”" сценарист Артем Буфтяк рассказал студентам РУК об этапах разработки, сложностях создания игрового документального проекта, преимуществах и нюансах работы с VR-технологиями, секретах создания динамичных и увлекательных механик. Участникам мозгового штурма было предложено разделиться на команды и применить полученные знания в деле, чтобы придумать и защитить перед экспертами агентства собственный проект."Эта встреча объединила действительно заинтересованных в теме студентов. Вовлечённость большая, мы пришли добровольно и извлекли много нового для себя. Те знания, которые мы получили в процессе мастер-класса, точно помогут развитию нашего личного потенциала. Особенно ценно было то, что мы взаимодействовали в командах, где каждый был включён в обсуждение. Никто не стеснялся и не отстранялся. Здорово, что есть возможность пообщаться напрямую со специалистами и в формате открытого обсуждения сразу получить профессиональную обратную связь", — поделился Александр Шашауров, студент 3 курса направления "Информационные системы и технологии в электронном бизнесе".

https://ria.ru/20230425/aktsiya-1867658336.html

https://ria.ru/20230420/konkurs-1866545189.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, риа новости, россия