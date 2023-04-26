Рейтинг@Mail.ru
Кузбасс вновь признали самым спортивным регионом страны - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/kuzbass-1867836992.html
Кузбасс вновь признали самым спортивным регионом страны
Кузбасс вновь признали самым спортивным регионом страны - РИА Новости, 26.04.2023
Кузбасс вновь признали самым спортивным регионом страны
Кузбасс вновь признан самым спортивным регионом страны, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:54
2023-04-26T12:54
сергей цивилев
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146570/02/1465700237_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_64ee8d412bc9bfea82560ed5378b5b10.jpg
КЕМЕРОВО, 26 апр – РИА Новости. Кузбасс вновь признан самым спортивным регионом страны, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "В престижной всероссийской премии Sport Facilities - 2022-2023 Кузбасс одержал победу в номинации "Лучший спортивный регион". Кроме того, ледовый дворец "Кузбасс" признан лучшим ледовым дворцом года. В номинации "Открытие года" победу одержал многофункциональный спортивный комплекс "Кузбасс-Арена". II зимние Международные спортивные игры "Дети Азии" в Кузбассе стали победителем в номинации "Событие года". В номинации "Лучшая дирекция спортивных сооружений России" серебряным призером стал Региональный центр спортивных сооружений Кузбасса", – говорится в сообщении. Уточняется, что церемония награждения состоялась в Москве в рамках форума SportB2B Expo&amp;Forum. "Созданная в регионе за последние несколько лет мощная спортивная база стала центром проведения престижных соревнований по многим видам спорта всероссийского и мирового уровня. Кузбасс громко заявил о себе как о регионе спортивных достижений. В новых спортивных сооружениях, которые открываются по всему региону, мы создали условия как для тренировок профессионалов самого высокого уровня, так и для массовых занятий детей и семейного активного отдыха. Спорт в Кузбассе стал максимально доступным и массовым. Престижная всероссийская премия и звание самого спортивного региона страны, победа еще в нескольких номинациях – лучшее тому подтверждение", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Отмечается, что в регионе занимаются физкультурой и спортом более половины населения. С 2018 года построены, реконструированы, отремонтированы свыше 600 объектов спорта. Кузбасс уже признавался самым спортивным регионом России – по итогам 2021 года он получил Национальную спортивную премию в номинации "Регион России: за вклад в развитие спорта: лучший субъект РФ".
https://ria.ru/20230426/blagoustroystvo-1867788456.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146570/02/1465700237_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_23d217c6be8ae63f07fa56de26abf6cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей цивилев, кемеровская область
Сергей Цивилев, Кемеровская область

Кузбасс вновь признали самым спортивным регионом страны

© Fotolia / oroch2Вид на Кемерово
Вид на Кемерово - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Fotolia / oroch2
Вид на Кемерово. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 26 апр – РИА Новости. Кузбасс вновь признан самым спортивным регионом страны, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"В престижной всероссийской премии Sport Facilities - 2022-2023 Кузбасс одержал победу в номинации "Лучший спортивный регион". Кроме того, ледовый дворец "Кузбасс" признан лучшим ледовым дворцом года. В номинации "Открытие года" победу одержал многофункциональный спортивный комплекс "Кузбасс-Арена". II зимние Международные спортивные игры "Дети Азии" в Кузбассе стали победителем в номинации "Событие года". В номинации "Лучшая дирекция спортивных сооружений России" серебряным призером стал Региональный центр спортивных сооружений Кузбасса", – говорится в сообщении.
Уточняется, что церемония награждения состоялась в Москве в рамках форума SportB2B Expo&Forum.
"Созданная в регионе за последние несколько лет мощная спортивная база стала центром проведения престижных соревнований по многим видам спорта всероссийского и мирового уровня. Кузбасс громко заявил о себе как о регионе спортивных достижений. В новых спортивных сооружениях, которые открываются по всему региону, мы создали условия как для тренировок профессионалов самого высокого уровня, так и для массовых занятий детей и семейного активного отдыха. Спорт в Кузбассе стал максимально доступным и массовым. Престижная всероссийская премия и звание самого спортивного региона страны, победа еще в нескольких номинациях – лучшее тому подтверждение", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Местные жители гуляют на набережной реки Томь в Кемерово - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Более 240 тысяч кузбассовцев выбрали объекты благоустройства на 2024 год
Вчера, 10:07
Отмечается, что в регионе занимаются физкультурой и спортом более половины населения. С 2018 года построены, реконструированы, отремонтированы свыше 600 объектов спорта.
Кузбасс уже признавался самым спортивным регионом России – по итогам 2021 года он получил Национальную спортивную премию в номинации "Регион России: за вклад в развитие спорта: лучший субъект РФ".
 
Сергей ЦивилевКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала