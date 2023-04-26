https://ria.ru/20230426/kuzbass-1867836992.html

Кузбасс вновь признали самым спортивным регионом страны

Кузбасс вновь признали самым спортивным регионом страны - РИА Новости, 26.04.2023

Кузбасс вновь признали самым спортивным регионом страны

Кузбасс вновь признан самым спортивным регионом страны, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:54

2023-04-26T12:54

2023-04-26T12:54

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 26 апр – РИА Новости. Кузбасс вновь признан самым спортивным регионом страны, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "В престижной всероссийской премии Sport Facilities - 2022-2023 Кузбасс одержал победу в номинации "Лучший спортивный регион". Кроме того, ледовый дворец "Кузбасс" признан лучшим ледовым дворцом года. В номинации "Открытие года" победу одержал многофункциональный спортивный комплекс "Кузбасс-Арена". II зимние Международные спортивные игры "Дети Азии" в Кузбассе стали победителем в номинации "Событие года". В номинации "Лучшая дирекция спортивных сооружений России" серебряным призером стал Региональный центр спортивных сооружений Кузбасса", – говорится в сообщении. Уточняется, что церемония награждения состоялась в Москве в рамках форума SportB2B Expo&Forum. "Созданная в регионе за последние несколько лет мощная спортивная база стала центром проведения престижных соревнований по многим видам спорта всероссийского и мирового уровня. Кузбасс громко заявил о себе как о регионе спортивных достижений. В новых спортивных сооружениях, которые открываются по всему региону, мы создали условия как для тренировок профессионалов самого высокого уровня, так и для массовых занятий детей и семейного активного отдыха. Спорт в Кузбассе стал максимально доступным и массовым. Престижная всероссийская премия и звание самого спортивного региона страны, победа еще в нескольких номинациях – лучшее тому подтверждение", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Отмечается, что в регионе занимаются физкультурой и спортом более половины населения. С 2018 года построены, реконструированы, отремонтированы свыше 600 объектов спорта. Кузбасс уже признавался самым спортивным регионом России – по итогам 2021 года он получил Национальную спортивную премию в номинации "Регион России: за вклад в развитие спорта: лучший субъект РФ".

https://ria.ru/20230426/blagoustroystvo-1867788456.html

кемеровская область

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Влада Копылова

сергей цивилев, кемеровская область