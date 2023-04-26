https://ria.ru/20230426/kuzbass-1867765056.html

Губернатор Цивилев предложил профессору СПбГЭУ войти в экономсовет Кузбасса

Губернатор Цивилев предложил профессору СПбГЭУ войти в экономсовет Кузбасса - РИА Новости, 26.04.2023

Губернатор Цивилев предложил профессору СПбГЭУ войти в экономсовет Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил профессору Санкт-Петербургского государственного экономического университета войти в состав экономического совета... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T06:39

2023-04-26T06:39

2023-04-26T06:39

кемеровская область

сергей цивилев

санкт-петербургский государственный экономический университет

владимир путин

китай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752671437_0:61:2982:1738_1920x0_80_0_0_9f1a3229df70f3999c7e1caf441b13d5.jpg

КЕМЕРОВО, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил профессору Санкт-Петербургского государственного экономического университета войти в состав экономического совета Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Кузбасса побывал с рабочим визитом в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. Уточняется, что Цивилев – выпускник этого вуза, в 1999 году окончил его по специальности "Финансы и кредит". На встрече присутствовали проректор по учебной работе Юлия Малевич, директор Центра изучения Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона Татьяна Уржумцева, директор Международного института экономики и политики Марина Утевская, заведующий кафедрой экономики и управления предприятиями и производственными кластерами Александр Карлик. "Мы всей командой Кузбасса работаем над развитием региона. Большое внимание уделяем работе с молодежью и выстраиванию системы непрерывного образования. У наших предприятий есть потребность в высококвалифицированных кадрах, и, уверен, опыт СПбГЭУ поможет Кузбассу в этом", – приводятся в сообщении слова Цивилева. Отмечается, что в ходе обсуждения достигнута договоренность о перспективном сотрудничестве Кузбасса и СпбГЭУ в области разработки экономических стратегий для региона и его предприятий, совместных образовательных программах, проектах в сфере экономики энергетики. "Сергей Цивилев пригласил профессора Александра Карлика войти в состав экономического совета при губернаторе Кузбасса. Он создан в марте 2021 года с целью обеспечения эффективности реализации Стратегии социально-экономического развития Кузбасса, утвержденной по поручению президента России Владимира Путина. Также совет работает в направлении развития производственных отраслей и предпринимательской деятельности в регионе", – говорится в сообщении. Уточняется, что сфера научных интересов доктора экономических наук, профессора Александра Карлика, обладающего более чем 50-летним опытом работы, – экономика энергетики, экономика промышленности, промышленная политика, оборонно-промышленный комплекс.

https://ria.ru/20230425/tsivilev-1867580477.html

https://ria.ru/20230425/kadry-1867553840.html

кемеровская область

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кемеровская область, сергей цивилев, санкт-петербургский государственный экономический университет, владимир путин, китай, россия