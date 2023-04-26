https://ria.ru/20230426/kuzbass-1867765056.html
Губернатор Цивилев предложил профессору СПбГЭУ войти в экономсовет Кузбасса
Губернатор Цивилев предложил профессору СПбГЭУ войти в экономсовет Кузбасса - РИА Новости, 26.04.2023
Губернатор Цивилев предложил профессору СПбГЭУ войти в экономсовет Кузбасса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил профессору Санкт-Петербургского государственного экономического университета войти в состав экономического совета... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T06:39
2023-04-26T06:39
2023-04-26T06:39
кемеровская область
сергей цивилев
санкт-петербургский государственный экономический университет
владимир путин
китай
россия
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КЕМЕРОВО, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил профессору Санкт-Петербургского государственного экономического университета войти в состав экономического совета Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Кузбасса побывал с рабочим визитом в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. Уточняется, что Цивилев – выпускник этого вуза, в 1999 году окончил его по специальности "Финансы и кредит". На встрече присутствовали проректор по учебной работе Юлия Малевич, директор Центра изучения Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона Татьяна Уржумцева, директор Международного института экономики и политики Марина Утевская, заведующий кафедрой экономики и управления предприятиями и производственными кластерами Александр Карлик. "Мы всей командой Кузбасса работаем над развитием региона. Большое внимание уделяем работе с молодежью и выстраиванию системы непрерывного образования. У наших предприятий есть потребность в высококвалифицированных кадрах, и, уверен, опыт СПбГЭУ поможет Кузбассу в этом", – приводятся в сообщении слова Цивилева. Отмечается, что в ходе обсуждения достигнута договоренность о перспективном сотрудничестве Кузбасса и СпбГЭУ в области разработки экономических стратегий для региона и его предприятий, совместных образовательных программах, проектах в сфере экономики энергетики. "Сергей Цивилев пригласил профессора Александра Карлика войти в состав экономического совета при губернаторе Кузбасса. Он создан в марте 2021 года с целью обеспечения эффективности реализации Стратегии социально-экономического развития Кузбасса, утвержденной по поручению президента России Владимира Путина. Также совет работает в направлении развития производственных отраслей и предпринимательской деятельности в регионе", – говорится в сообщении. Уточняется, что сфера научных интересов доктора экономических наук, профессора Александра Карлика, обладающего более чем 50-летним опытом работы, – экономика энергетики, экономика промышленности, промышленная политика, оборонно-промышленный комплекс.
https://ria.ru/20230425/tsivilev-1867580477.html
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кемеровская область, сергей цивилев, санкт-петербургский государственный экономический университет, владимир путин, китай, россия
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Владимир Путин, Китай, Россия
Губернатор Цивилев предложил профессору СПбГЭУ войти в экономсовет Кузбасса
Глава Кузбасса Цивилев предложил профессору СПбГЭУ войти в состав экономсовета региона
КЕМЕРОВО, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил профессору Санкт-Петербургского государственного экономического университета войти в состав экономического совета Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Кузбасса побывал с рабочим визитом в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. Уточняется, что Цивилев – выпускник этого вуза, в 1999 году окончил его по специальности "Финансы и кредит". На встрече присутствовали проректор по учебной работе Юлия Малевич, директор Центра изучения Китая
и стран Азиатско-Тихоокеанского региона Татьяна Уржумцева, директор Международного института экономики и политики Марина Утевская, заведующий кафедрой экономики и управления предприятиями и производственными кластерами Александр Карлик.
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"Мы всей командой Кузбасса работаем над развитием региона. Большое внимание уделяем работе с молодежью и выстраиванию системы непрерывного образования. У наших предприятий есть потребность в высококвалифицированных кадрах, и, уверен, опыт СПбГЭУ поможет Кузбассу в этом", – приводятся в сообщении слова Цивилева.
Отмечается, что в ходе обсуждения достигнута договоренность о перспективном сотрудничестве Кузбасса и СпбГЭУ в области разработки экономических стратегий для региона и его предприятий, совместных образовательных программах, проектах в сфере экономики энергетики.
"Сергей Цивилев пригласил профессора Александра Карлика войти в состав экономического совета при губернаторе Кузбасса. Он создан в марте 2021 года с целью обеспечения эффективности реализации Стратегии социально-экономического развития Кузбасса, утвержденной по поручению президента России Владимира Путина
. Также совет работает в направлении развития производственных отраслей и предпринимательской деятельности в регионе", – говорится в сообщении.
Уточняется, что сфера научных интересов доктора экономических наук, профессора Александра Карлика, обладающего более чем 50-летним опытом работы, – экономика энергетики, экономика промышленности, промышленная политика, оборонно-промышленный комплекс.
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