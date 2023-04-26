https://ria.ru/20230426/krym-1867765951.html

Аксенов назвал справедливой позицию по Крыму посла Китая во Франции

Аксенов назвал справедливой позицию по Крыму посла Китая во Франции - РИА Новости, 26.04.2023

Аксенов назвал справедливой позицию по Крыму посла Китая во Франции

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал справедливой высказанную послом Китая во Франции Лу Шае позицию в отношении принадлежности полуострова. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T07:03

2023-04-26T07:03

2023-04-26T07:03

китай

франция

украина

сергей аксенов (политик)

снг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал справедливой высказанную послом Китая во Франции Лу Шае позицию в отношении принадлежности полуострова. Он добавил, что в Крыму рады приезду китайских инвесторов и официальных делегаций. "Международные контакты не в моих полномочиях. Но в Крыму были бы рады принять китайскую делегацию, если такое решение примет наш президент. Готовы китайским инвесторам все возможности предоставить", - сказал он. В пятницу посол Китая во Франции Лу Шае в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине". Посол Китая во Франции выразил мнение, что американцы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Он также усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них "нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран". Позднее в посольстве КНР во Франции сообщили, что высказывания посла Китая во Франции Лу Шае о том, что Крым "изначально был российским", а также заявления о суверенитете стран СНГ являются его личным мнением, а не политическим заявлением.

https://ria.ru/20230424/kitay-1867392700.html

китай

франция

украина

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китай, франция, украина, сергей аксенов (политик), снг