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Аксенов назвал справедливой позицию по Крыму посла Китая во Франции - РИА Новости, 26.04.2023
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07:03 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/krym-1867765951.html
Аксенов назвал справедливой позицию по Крыму посла Китая во Франции
Аксенов назвал справедливой позицию по Крыму посла Китая во Франции - РИА Новости, 26.04.2023
Аксенов назвал справедливой позицию по Крыму посла Китая во Франции
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал справедливой высказанную послом Китая во Франции Лу Шае позицию в отношении принадлежности полуострова. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T07:03
2023-04-26T07:03
китай
франция
украина
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал справедливой высказанную послом Китая во Франции Лу Шае позицию в отношении принадлежности полуострова. Он добавил, что в Крыму рады приезду китайских инвесторов и официальных делегаций. "Международные контакты не в моих полномочиях. Но в Крыму были бы рады принять китайскую делегацию, если такое решение примет наш президент. Готовы китайским инвесторам все возможности предоставить", - сказал он. В пятницу посол Китая во Франции Лу Шае в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине". Посол Китая во Франции выразил мнение, что американцы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Он также усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них "нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран". Позднее в посольстве КНР во Франции сообщили, что высказывания посла Китая во Франции Лу Шае о том, что Крым "изначально был российским", а также заявления о суверенитете стран СНГ являются его личным мнением, а не политическим заявлением.
https://ria.ru/20230424/kitay-1867392700.html
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китай, франция, украина, сергей аксенов (политик), снг
Китай, Франция, Украина, Сергей Аксенов (политик), СНГ
Аксенов назвал справедливой позицию по Крыму посла Китая во Франции

Глава Крыма Аксенов назвал справедливой позицию по полуострову посла КНР во Франции

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал справедливой высказанную послом Китая во Франции Лу Шае позицию в отношении принадлежности полуострова.
«
"Мы благодарны послу за его человеческую позицию. Она справедливая. Правда все равно выйдет на поверхность, независимо от того, какими барьерами ее будут держать", - сказал журналистам Аксенов.
Он добавил, что в Крыму рады приезду китайских инвесторов и официальных делегаций.
"Международные контакты не в моих полномочиях. Но в Крыму были бы рады принять китайскую делегацию, если такое решение примет наш президент. Готовы китайским инвесторам все возможности предоставить", - сказал он.
В пятницу посол Китая во Франции Лу Шае в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине". Посол Китая во Франции выразил мнение, что американцы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Он также усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них "нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран".
Позднее в посольстве КНР во Франции сообщили, что высказывания посла Китая во Франции Лу Шае о том, что Крым "изначально был российским", а также заявления о суверенитете стран СНГ являются его личным мнением, а не политическим заявлением.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Посольство Китая в Париже прокомментировало слова главы дипмиссии о Крыме
24 апреля, 16:25
 
КитайФранцияУкраинаСергей Аксенов (политик)СНГ
 
 
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