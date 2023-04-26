Аксенов назвал справедливой позицию по Крыму посла Китая во Франции
Глава Крыма Аксенов назвал справедливой позицию по полуострову посла КНР во Франции
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал справедливой высказанную послом Китая во Франции Лу Шае позицию в отношении принадлежности полуострова.
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"Мы благодарны послу за его человеческую позицию. Она справедливая. Правда все равно выйдет на поверхность, независимо от того, какими барьерами ее будут держать", - сказал журналистам Аксенов.
Он добавил, что в Крыму рады приезду китайских инвесторов и официальных делегаций.
"Международные контакты не в моих полномочиях. Но в Крыму были бы рады принять китайскую делегацию, если такое решение примет наш президент. Готовы китайским инвесторам все возможности предоставить", - сказал он.
В пятницу посол Китая во Франции Лу Шае в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине". Посол Китая во Франции выразил мнение, что американцы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Он также усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них "нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран".
Позднее в посольстве КНР во Франции сообщили, что высказывания посла Китая во Франции Лу Шае о том, что Крым "изначально был российским", а также заявления о суверенитете стран СНГ являются его личным мнением, а не политическим заявлением.