https://ria.ru/20230426/koronavirus-1867807094.html
В России за сутки госпитализировали 1165 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1165 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.04.2023
В России за сутки госпитализировали 1165 пациентов с COVID-19
Более 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 33 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:10
2023-04-26T11:10
2023-04-26T11:10
россия
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 33 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1165 человек, на 13% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 31 субъекте, снижение - в 47 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровели за сутки 7582 человека, или на 2,5% больше в сравнении с 25 апреля 2023 года. Выявлено 6012 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 33 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230424/koronavirus-1867305014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Россия, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1165 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 6012 новых случаев COVID-19, умерли 33 человека
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 33 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1165 человек, на 13% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 31 субъекте, снижение - в 47 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений.
"Выздоровели за сутки 7582 человека, или на 2,5% больше в сравнении с 25 апреля 2023 года. Выявлено 6012 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 33 человека", - говорится в сообщении.
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