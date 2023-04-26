https://ria.ru/20230426/koronavirus-1867807094.html

В России за сутки госпитализировали 1165 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1165 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.04.2023

В России за сутки госпитализировали 1165 пациентов с COVID-19

Более 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 33 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:10

2023-04-26T11:10

2023-04-26T11:10

россия

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

коронавирус в россии

распространение коронавируса

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 33 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1165 человек, на 13% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 31 субъекте, снижение - в 47 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровели за сутки 7582 человека, или на 2,5% больше в сравнении с 25 апреля 2023 года. Выявлено 6012 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 33 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230424/koronavirus-1867305014.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, распространение коронавируса