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Моор назвал сумму контрактов, заключенных на выставке в Узбекистане - РИА Новости, 26.04.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
18:10 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/kontrakty-1867953423.html
Моор назвал сумму контрактов, заключенных на выставке в Узбекистане
Моор назвал сумму контрактов, заключенных на выставке в Узбекистане - РИА Новости, 26.04.2023
Моор назвал сумму контрактов, заключенных на выставке в Узбекистане
Тюменские компании на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте заключили контракты на 42 миллиона рублей, сообщил губернатор Тюменской области Александр РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T18:10
2023-04-26T18:10
тюменская область
экономика
узбекистан
ташкент
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Тюменские компании на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте заключили контракты на 42 миллиона рублей, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. "Узбекистан – один из наших стратегических партнеров. Это подтвердила международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия". Наши компании заключили соглашения о поставке дисков сцепления, железной мебели, конфет, также тюменцы будут обучать узбекских специалистов, занятых в нефтегазовой отрасли. Сумма контрактов – 42 млн рублей", – сообщил Моор. По мнению губернатора, рынок Узбекистана, экономика которого динамично развивается, очень интересен для тюменских компаний, это отражается на росте товарооборота. "Видим большие перспективы в нефтегазовой сфере, у нас есть компетенции, чтобы повысить импортонезависимость этой отрасли. Есть большой резерв для роста в поставках продуктов сельского хозяйства", – отметил Моор. Ранее отмечалось, что в 2022 году товарооборот Тюменской области с Узбекистаном вырос в 1,8 раза по сравнению с 2021 годом, в Ташкенте постоянно действует экспозиция продукции тюменских компаний.
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экономика, узбекистан, ташкент, тюменская область, александр моор
Тюменская область, Экономика, Узбекистан, Ташкент, Тюменская область, Александр Моор
Моор назвал сумму контрактов, заключенных на выставке в Узбекистане

Тюменские компании на выставке в Узбекистане заключили контракты на 42 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Тюменские компании на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте заключили контракты на 42 миллиона рублей, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Узбекистан – один из наших стратегических партнеров. Это подтвердила международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия". Наши компании заключили соглашения о поставке дисков сцепления, железной мебели, конфет, также тюменцы будут обучать узбекских специалистов, занятых в нефтегазовой отрасли. Сумма контрактов – 42 млн рублей", – сообщил Моор.
По мнению губернатора, рынок Узбекистана, экономика которого динамично развивается, очень интересен для тюменских компаний, это отражается на росте товарооборота. "Видим большие перспективы в нефтегазовой сфере, у нас есть компетенции, чтобы повысить импортонезависимость этой отрасли. Есть большой резерв для роста в поставках продуктов сельского хозяйства", – отметил Моор.
Ранее отмечалось, что в 2022 году товарооборот Тюменской области с Узбекистаном вырос в 1,8 раза по сравнению с 2021 годом, в Ташкенте постоянно действует экспозиция продукции тюменских компаний.

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Тюменская областьЭкономикаУзбекистанТашкентТюменская областьАлександр Моор
 
 
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