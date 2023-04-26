https://ria.ru/20230426/kontrakty-1867953423.html
Моор назвал сумму контрактов, заключенных на выставке в Узбекистане
Моор назвал сумму контрактов, заключенных на выставке в Узбекистане - РИА Новости, 26.04.2023
Моор назвал сумму контрактов, заключенных на выставке в Узбекистане
Тюменские компании на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте заключили контракты на 42 миллиона рублей, сообщил губернатор Тюменской области Александр РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T18:10
2023-04-26T18:10
2023-04-26T18:10
тюменская область
экономика
узбекистан
ташкент
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Тюменские компании на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте заключили контракты на 42 миллиона рублей, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. "Узбекистан – один из наших стратегических партнеров. Это подтвердила международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия". Наши компании заключили соглашения о поставке дисков сцепления, железной мебели, конфет, также тюменцы будут обучать узбекских специалистов, занятых в нефтегазовой отрасли. Сумма контрактов – 42 млн рублей", – сообщил Моор. По мнению губернатора, рынок Узбекистана, экономика которого динамично развивается, очень интересен для тюменских компаний, это отражается на росте товарооборота. "Видим большие перспективы в нефтегазовой сфере, у нас есть компетенции, чтобы повысить импортонезависимость этой отрасли. Есть большой резерв для роста в поставках продуктов сельского хозяйства", – отметил Моор. Ранее отмечалось, что в 2022 году товарооборот Тюменской области с Узбекистаном вырос в 1,8 раза по сравнению с 2021 годом, в Ташкенте постоянно действует экспозиция продукции тюменских компаний.
https://ria.ru/20230426/turprogramma-1867946945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, узбекистан, ташкент, тюменская область, александр моор
Тюменская область, Экономика, Узбекистан, Ташкент, Тюменская область, Александр Моор
Моор назвал сумму контрактов, заключенных на выставке в Узбекистане
Тюменские компании на выставке в Узбекистане заключили контракты на 42 миллиона рублей