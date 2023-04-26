https://ria.ru/20230426/kontrakty-1867953423.html

Моор назвал сумму контрактов, заключенных на выставке в Узбекистане

Моор назвал сумму контрактов, заключенных на выставке в Узбекистане - РИА Новости, 26.04.2023

Моор назвал сумму контрактов, заключенных на выставке в Узбекистане

Тюменские компании на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте заключили контракты на 42 миллиона рублей, сообщил губернатор Тюменской области Александр РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T18:10

2023-04-26T18:10

2023-04-26T18:10

тюменская область

экономика

узбекистан

ташкент

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Тюменские компании на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте заключили контракты на 42 миллиона рублей, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. "Узбекистан – один из наших стратегических партнеров. Это подтвердила международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия". Наши компании заключили соглашения о поставке дисков сцепления, железной мебели, конфет, также тюменцы будут обучать узбекских специалистов, занятых в нефтегазовой отрасли. Сумма контрактов – 42 млн рублей", – сообщил Моор. По мнению губернатора, рынок Узбекистана, экономика которого динамично развивается, очень интересен для тюменских компаний, это отражается на росте товарооборота. "Видим большие перспективы в нефтегазовой сфере, у нас есть компетенции, чтобы повысить импортонезависимость этой отрасли. Есть большой резерв для роста в поставках продуктов сельского хозяйства", – отметил Моор. Ранее отмечалось, что в 2022 году товарооборот Тюменской области с Узбекистаном вырос в 1,8 раза по сравнению с 2021 годом, в Ташкенте постоянно действует экспозиция продукции тюменских компаний.

https://ria.ru/20230426/turprogramma-1867946945.html

узбекистан

ташкент

тюменская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, узбекистан, ташкент, тюменская область, александр моор