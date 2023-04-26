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В Саудовской Аравии пресекли попытку крупной контрабанды наркотиков - РИА Новости, 26.04.2023
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01:07 26.04.2023 (обновлено: 02:24 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/kontrabanda-1867753308.html
В Саудовской Аравии пресекли попытку крупной контрабанды наркотиков
В Саудовской Аравии пресекли попытку крупной контрабанды наркотиков - РИА Новости, 26.04.2023
В Саудовской Аравии пресекли попытку крупной контрабанды наркотиков
Главное управление по контролю над наркотиками в Саудовской Аравии сорвало попытку контрабанды более 12 миллионов таблеток амфетамина в коробах с гранатом,... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T01:07
2023-04-26T02:24
в мире
саудовская аравия
джидда
ливан
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Главное управление по контролю над наркотиками в Саудовской Аравии сорвало попытку контрабанды более 12 миллионов таблеток амфетамина в коробах с гранатом, сообщает организация в Twitter. Организация уточняет, что задержала в провинции Джидда четырех подозреваемых, двое из которых имеют египетское гражданство, один - сирийское, а другой - йеменское. В отношении них приняты предварительные правовые меры, их дело было передано в прокуратуру. Ранее главное управление по контролю над наркотиками сообщало, что осенью 2022 года в Саудовской Аравии изъяли при попытке ввоза в страну около 47 миллионов таблеток амфетамина, что стало одной из крупнейших попыток контрабанды данного наркотического вещества в королевство. В ответ на участившиеся попытки контрабанды наркотиков королевство объявило в 2021 году, что собирается запретить импорт ливанских фруктов и овощей, поскольку большая часть наркотиков поступает именно из Ливана и Сирии. Решение было принято после того, как саудовская таможня предотвратила попытку контрабанды более 5 миллионов таблеток каптагона, спрятанных в гранатах.
https://ria.ru/20230417/kontrabanda-1865748263.html
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в мире, саудовская аравия, джидда, ливан
В мире, Саудовская Аравия, Джидда, Ливан
В Саудовской Аравии пресекли попытку крупной контрабанды наркотиков

В Саудовской Аравии пресекли попытку контрабанды более 12 миллионов таблеток амфетамина

© AP Photo / Amr NabilВид города Эр-Рияд
Вид города Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Amr Nabil
Вид города Эр-Рияд. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Главное управление по контролю над наркотиками в Саудовской Аравии сорвало попытку контрабанды более 12 миллионов таблеток амфетамина в коробах с гранатом, сообщает организация в Twitter.
«
"Антинаркотическая служба предотвратила попытку контрабанды 12 729 000 таблеток наркотического амфетамина, спрятанных в коробках плодов граната", - заявило управление.
Организация уточняет, что задержала в провинции Джидда четырех подозреваемых, двое из которых имеют египетское гражданство, один - сирийское, а другой - йеменское. В отношении них приняты предварительные правовые меры, их дело было передано в прокуратуру.
Ранее главное управление по контролю над наркотиками сообщало, что осенью 2022 года в Саудовской Аравии изъяли при попытке ввоза в страну около 47 миллионов таблеток амфетамина, что стало одной из крупнейших попыток контрабанды данного наркотического вещества в королевство.
В ответ на участившиеся попытки контрабанды наркотиков королевство объявило в 2021 году, что собирается запретить импорт ливанских фруктов и овощей, поскольку большая часть наркотиков поступает именно из Ливана и Сирии. Решение было принято после того, как саудовская таможня предотвратила попытку контрабанды более 5 миллионов таблеток каптагона, спрятанных в гранатах.
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