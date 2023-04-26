https://ria.ru/20230426/kontrabanda-1867753308.html

В Саудовской Аравии пресекли попытку крупной контрабанды наркотиков

В Саудовской Аравии пресекли попытку крупной контрабанды наркотиков - РИА Новости, 26.04.2023

В Саудовской Аравии пресекли попытку крупной контрабанды наркотиков

Главное управление по контролю над наркотиками в Саудовской Аравии сорвало попытку контрабанды более 12 миллионов таблеток амфетамина в коробах с гранатом,... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T01:07

2023-04-26T01:07

2023-04-26T02:24

в мире

саудовская аравия

джидда

ливан

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Главное управление по контролю над наркотиками в Саудовской Аравии сорвало попытку контрабанды более 12 миллионов таблеток амфетамина в коробах с гранатом, сообщает организация в Twitter. Организация уточняет, что задержала в провинции Джидда четырех подозреваемых, двое из которых имеют египетское гражданство, один - сирийское, а другой - йеменское. В отношении них приняты предварительные правовые меры, их дело было передано в прокуратуру. Ранее главное управление по контролю над наркотиками сообщало, что осенью 2022 года в Саудовской Аравии изъяли при попытке ввоза в страну около 47 миллионов таблеток амфетамина, что стало одной из крупнейших попыток контрабанды данного наркотического вещества в королевство. В ответ на участившиеся попытки контрабанды наркотиков королевство объявило в 2021 году, что собирается запретить импорт ливанских фруктов и овощей, поскольку большая часть наркотиков поступает именно из Ливана и Сирии. Решение было принято после того, как саудовская таможня предотвратила попытку контрабанды более 5 миллионов таблеток каптагона, спрятанных в гранатах.

https://ria.ru/20230417/kontrabanda-1865748263.html

саудовская аравия

джидда

ливан

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в мире, саудовская аравия, джидда, ливан