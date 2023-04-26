https://ria.ru/20230426/kompensatsii-1867883608.html

Жители сгоревших в свердловской Сосьве домов получат до 300 тысяч рублей

Жители сгоревших в свердловской Сосьве домов получат до 300 тысяч рублей - РИА Новости, 26.04.2023

Жители сгоревших в свердловской Сосьве домов получат до 300 тысяч рублей

Жители свердловского поселка Сосьва, лишившиеся домов в результате пожара, смогут получить компенсационные выплаты до 300 тысяч рублей на семью, сообщает... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T15:14

2023-04-26T15:14

2023-04-26T15:14

происшествия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Жители свердловского поселка Сосьва, лишившиеся домов в результате пожара, смогут получить компенсационные выплаты до 300 тысяч рублей на семью, сообщает региональный департамент информационной политики. Ранее глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров сообщил, что в негодность после пожара пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. "В регионе есть вся необходимая нормативная база для оказания материальной помощи погорельцам. В первую очередь им оперативно по закону выплачивается 10 тысяч рублей. Далее рассчитываются выплаты по утрате имущества – до 100 тысяч рублей на человека, но не более 300 тысяч рублей на семью", - говорится в сообщении. Уточняется, что в дальнейшем начнется проработка вопросов, связанных с жильем: часть людей хочет остаться в поселке и восстанавливать дома, кто-то из погорельцев выразил желание уехать. Эта информация собирается и анализируется для выработки дальнейших шагов, добавили власти. "Сейчас в поселке оперативно организуется работа по доставке воды, по восстановлению электроснабжения именно по уцелевшим домам. Идет формирование сил и средств на зачистку уже пострадавших домовладений и решения тех вопросов, которые будут возникать. На летнее время – прорабатывается вариант размещения детей в наших загородных лагерях", - уточнил первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков. Пожар в поселке Сосьва возник днем во вторник. Утром в среду возгорание локализовано на 9 тысячах "квадратов". Погиб один человек. В поселке введен режим ЧС. СК возбудил два уголовных дела - о халатности должностных лиц и причинении смерти человеку, тело которого нашли в ходе тушения. По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, причиной пожара могли стать тлевшие опилки на территории местного лесоперерабатывающего предприятия.

https://ria.ru/20230426/rezhim-1867821785.html

https://ria.ru/20230426/sosva-1867849049.html

свердловская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, свердловская область