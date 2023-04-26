https://ria.ru/20230426/kmsp-1867684354.html

КМСП: "Мослифт" выберет МСП-поставщиков для программы "выращивания"

КМСП: "Мослифт" выберет МСП-поставщиков для программы "выращивания" - РИА Новости, 26.04.2023

КМСП: "Мослифт" выберет МСП-поставщиков для программы "выращивания"

Сервисная лифтовая компания "Мослифт" начнет отбор малых и средних предприятий для участия в программе развития ("выращивания") поставщиков, сообщает... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T10:00

2023-04-26T10:00

2023-04-26T10:00

россия

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сервисная лифтовая компания "Мослифт" начнет отбор малых и средних предприятий для участия в программе развития ("выращивания") поставщиков, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), выступающей оператором программы.Подача документов на участие в "выращивании" будет доступна через Цифровую платформу МСП.РФ с 27 апреля по 26 мая. Это будет уже четвертая программа развития поставщиков крупнейшими заказчиками."Программа "выращивания" — это пошаговый план развития предприятия-участника. Каждый его пункт нацелен на то, чтобы по завершении МСП-поставщик мог достойно участвовать в закупках, представляя продукцию нужного качества и требуемого объема. "Выращивание" — это взаимовыгодный процесс, когда малый бизнес получает необходимую для поступательного развития поддержку, а крупные компании — уверенность в том, что на рынке будут способные удовлетворить их запросы малые и средние предприятия", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Для участия в программе "выращивания" "Мослифт" ищет малые и средние предприятия, которые по итогам реализации всех пунктов предложенной дорожной карты смогут стать поставщиками частотных преобразователей и исполнителями услуг по их ремонту и техобслуживанию. По результатам рассмотрения заявок будет выбрано до трех участников, для которых компания разработает индивидуальные карты развития. Они могут включать имущественную поддержку в виде предоставления помещений для производства и/или ремонтной лаборатории, площадки и оборудования для испытаний, экспертиз и т.д., а также правовую, информационную и методическую поддержку.Первую в России программу "выращивания" поставщиков из числа представителей малого и среднего бизнеса в январе 2023 года запустила компания "Автодор-Платные Дороги". Она же заключила и первый в стране офсетный договор в рамках 223-ФЗ на 120 миллионов рублей, который предусматривает в 2023‒2025 годах поставку 100 тысяч отечественных транспондеров для проезда по платным дорогам. Свои программы развития МСП-поставщиков также начали реализовывать компании "Интер РАО" и "Ростелеком".Изменения, давшие старт реализации программ "выращивания" МСП-поставщиков, вступили в силу 12 ноября 2022 года. Согласно им, заказчики — компании с госучастием могут оказывать малым и средним предприятиям поддержку для расширения их возможностей и повышения эффективности. Она осуществляется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

https://ria.ru/20230425/proizvodstvo-1867680153.html

https://ria.ru/20230420/podderzhka-1866583572.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич