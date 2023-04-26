https://ria.ru/20230426/kitay-1867884405.html

Китай не назвал точные даты визита спецпосланника на Украину

Китай не назвал точные даты визита спецпосланника на Украину - РИА Новости, 26.04.2023

Китай не назвал точные даты визита спецпосланника на Украину

Заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь на пресс-конференции в среду не назвал точную дату визита... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T15:17

2023-04-26T15:17

2023-04-26T15:19

в мире

китай

украина

мид кнр

центральная азия

си цзиньпин

владимир зеленский

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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь на пресс-конференции в среду не назвал точную дату визита спецпосланника для урегулирования кризиса на Украину.Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе разговора, как передавало агентство Синьхуа, глава КНР заявил, что Китай направит спецпредставителя правительства по делам Евразии с визитом на Украину и в другие страны для обмена мнениями со всеми сторонами по вопросу политического урегулирования украинского кризиса."Мы своевременно опубликуем соответствующую информацию", - сказал дипломат в Пекине на специальной пресс-конференции, посвященной разговору Си Цзиньпина и Зеленского, отвечая на просьбу озвучить конкретные даты поездки китайского специального посланника.

https://ria.ru/20230426/peregovory-1867882248.html

китай

украина

центральная азия

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Наталья Макарова

в мире, китай, украина, мид кнр, центральная азия, си цзиньпин, владимир зеленский