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Китай не назвал точные даты визита спецпосланника на Украину - РИА Новости, 26.04.2023
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15:17 26.04.2023 (обновлено: 15:19 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/kitay-1867884405.html
Китай не назвал точные даты визита спецпосланника на Украину
Китай не назвал точные даты визита спецпосланника на Украину - РИА Новости, 26.04.2023
Китай не назвал точные даты визита спецпосланника на Украину
Заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь на пресс-конференции в среду не назвал точную дату визита... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:17
2023-04-26T15:19
в мире
китай
украина
мид кнр
центральная азия
си цзиньпин
владимир зеленский
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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь на пресс-конференции в среду не назвал точную дату визита спецпосланника для урегулирования кризиса на Украину.Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе разговора, как передавало агентство Синьхуа, глава КНР заявил, что Китай направит спецпредставителя правительства по делам Евразии с визитом на Украину и в другие страны для обмена мнениями со всеми сторонами по вопросу политического урегулирования украинского кризиса."Мы своевременно опубликуем соответствующую информацию", - сказал дипломат в Пекине на специальной пресс-конференции, посвященной разговору Си Цзиньпина и Зеленского, отвечая на просьбу озвучить конкретные даты поездки китайского специального посланника.
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китай
украина
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в мире, китай, украина, мид кнр, центральная азия, си цзиньпин, владимир зеленский
В мире, Китай, Украина, МИД КНР, Центральная Азия, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский
Китай не назвал точные даты визита спецпосланника на Украину

МИД КНР не назвал точные даты визита спецпосланника для урегулирования кризиса на Украину

© Фото : Wikipedia/WhisperToMeМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : Wikipedia/WhisperToMe
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь на пресс-конференции в среду не назвал точную дату визита спецпосланника для урегулирования кризиса на Украину.
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе разговора, как передавало агентство Синьхуа, глава КНР заявил, что Китай направит спецпредставителя правительства по делам Евразии с визитом на Украину и в другие страны для обмена мнениями со всеми сторонами по вопросу политического урегулирования украинского кризиса.
"Мы своевременно опубликуем соответствующую информацию", - сказал дипломат в Пекине на специальной пресс-конференции, посвященной разговору Си Цзиньпина и Зеленского, отвечая на просьбу озвучить конкретные даты поездки китайского специального посланника.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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