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МИД Китая напомнил Лондону, что у него нет никаких прав на Гонконг - РИА Новости, 26.04.2023
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11:50 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/kitay-1867818473.html
МИД Китая напомнил Лондону, что у него нет никаких прав на Гонконг
МИД Китая напомнил Лондону, что у него нет никаких прав на Гонконг - РИА Новости, 26.04.2023
МИД Китая напомнил Лондону, что у него нет никаких прав на Гонконг
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в среду заявила напомнила властям Великобритании, что у них нет прав на Гонконг, а вопросы Синьцзяна и... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:50
2023-04-26T11:50
в мире
китай
великобритания
гонконг
джеймс клеверли
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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в среду заявила напомнила властям Великобритании, что у них нет прав на Гонконг, а вопросы Синьцзяна и Тайваня - внутреннее дело Китая. Ранее газета Financial Times со ссылкой на выдержки из предстоящего выступления главы МИД сообщала, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что объявление холодной войны Китаю было бы ошибкой. Как отмечается, Клеверли также скажет, что "ни одна значительная глобальная проблема" не может быть решена без Китая. Однако, пишет газета, министр затронет и те области, в которых у Британии остаются разногласия с Китаем, в том числе Тайвань, гражданские права в Гонконге и уйгурский вопрос. "В нынешнем мире переплетаются глубокая интеграция и множество вызовов, страны должны реагировать на это в сотрудничестве. Блоковая политика и менталитет холодной войны противоречит историческому делу и не отвечает ничьим интересам, в том числе, Великобритании", - сказала Мао Нин. По ее словам, "Китай всегда развивал отношения с Великобританией в духе равенства и взаимного уважения, но Великобритания держится за старое, читает старые реплики из устаревшего сценария, что в конечном итоге лишь сильнее удаляет от прогресса". Мао Нин напомнила, что, согласно китайско-британской декларации, у Лондона нет никаких прав на Гонконг. Также, по ее словам, Британия закрывает глаза на факты о развитии Синьцзяна, прислушиваясь лишь к клевете. "Если же Великобритания хочет поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе, то она должна строго следовать принципу одного Китая, решительно противостоять сепаратистским действиям", - подчеркнула Мао Нин. Дипломат также отметила, что вопросы Тайваня, Гонконга и Синьцзяна - это внутренняя политика Китая, в которую никто извне вмешиваться не должен.
https://ria.ru/20230406/tayvan-1863362247.html
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в мире, китай, великобритания, гонконг, джеймс клеверли
В мире, Китай, Великобритания, Гонконг, Джеймс Клеверли
МИД Китая напомнил Лондону, что у него нет никаких прав на Гонконг

Представитель МИД Китая Мао Нин напомнила Лондону, что у него нет никаких прав на Гонконг

© AP Photo / Liu ZhengОфициальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Liu Zheng
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в среду заявила напомнила властям Великобритании, что у них нет прав на Гонконг, а вопросы Синьцзяна и Тайваня - внутреннее дело Китая.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на выдержки из предстоящего выступления главы МИД сообщала, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что объявление холодной войны Китаю было бы ошибкой. Как отмечается, Клеверли также скажет, что "ни одна значительная глобальная проблема" не может быть решена без Китая. Однако, пишет газета, министр затронет и те области, в которых у Британии остаются разногласия с Китаем, в том числе Тайвань, гражданские права в Гонконге и уйгурский вопрос.
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"В нынешнем мире переплетаются глубокая интеграция и множество вызовов, страны должны реагировать на это в сотрудничестве. Блоковая политика и менталитет холодной войны противоречит историческому делу и не отвечает ничьим интересам, в том числе, Великобритании", - сказала Мао Нин.
По ее словам, "Китай всегда развивал отношения с Великобританией в духе равенства и взаимного уважения, но Великобритания держится за старое, читает старые реплики из устаревшего сценария, что в конечном итоге лишь сильнее удаляет от прогресса".
Мао Нин напомнила, что, согласно китайско-британской декларации, у Лондона нет никаких прав на Гонконг. Также, по ее словам, Британия закрывает глаза на факты о развитии Синьцзяна, прислушиваясь лишь к клевете.
"Если же Великобритания хочет поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе, то она должна строго следовать принципу одного Китая, решительно противостоять сепаратистским действиям", - подчеркнула Мао Нин.
Дипломат также отметила, что вопросы Тайваня, Гонконга и Синьцзяна - это внутренняя политика Китая, в которую никто извне вмешиваться не должен.
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