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ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 26.04.2023

ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, одну артиллерийскую систему М777... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:37

2023-04-26T14:37

2023-04-26T14:37

специальная военная операция на украине

сша

россия

херсонская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, одну артиллерийскую систему М777 производства США и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк", сообщило в среду Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одна артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Львово Херсонской области уничтожена украинская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

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сша, россия, херсонская область , ситуация в днр и лнр