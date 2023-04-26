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ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/kherson-1867871936.html
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 26.04.2023
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, одну артиллерийскую систему М777... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:37
2023-04-26T14:37
специальная военная операция на украине
сша
россия
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, одну артиллерийскую систему М777 производства США и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк", сообщило в среду Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одна артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Львово Херсонской области уничтожена украинская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сша, россия, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 30 солдат ВСУ, РЛС "Зоопарк" на Херсонском направлении

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, одну артиллерийскую систему М777 производства США и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк", сообщило в среду Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одна артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Львово Херсонской области уничтожена украинская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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