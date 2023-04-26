https://ria.ru/20230426/khabarovsk-1867763265.html

В Хабаровске проведут Всероссийский съезд детских омбудсменов

В Хабаровске проведут Всероссийский съезд детских омбудсменов - РИА Новости, 26.04.2023

В Хабаровске проведут Всероссийский съезд детских омбудсменов

Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ проведут в Хабаровске, сообщил зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T05:51

2023-04-26T05:51

2023-04-26T05:51

хабаровский край

хабаровск

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евгений никонов

мария львова-белова

общество

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ХАБАРОВСК, 26 апр - РИА Новости. Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ проведут в Хабаровске, сообщил зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов. Никонов сообщил, что встретился в Москве с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. "Договорились провести в Хабаровске Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации", - написал Никонов в своем телеграм-канале. Он отметил, что на встрече также присутствовал детский омбудсмен Хабаровского края Петр Перевезенцев. "Совместно будем внедрять в нашем регионе новый алгоритм устройства детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации: чтобы дети, оставшиеся без попечения родителей, не попадали в больницы", - уточнил Никонов. Также, по его словам, в крае будут развивать программу сопровождаемого трудоустройства подростков. "Рассказал Марии, что в Хабаровском крае уже 600 подростков оформили самозанятость, это говорит о высоком уровне ответственности детей", - заключил зампред правительства края.

https://ria.ru/20230413/zakonodatelstvo-1865051173.html

https://ria.ru/20230323/veypy-1860207704.html

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хабаровск, россия, хабаровский край, евгений никонов, мария львова-белова, общество