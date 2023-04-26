Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске проведут Всероссийский съезд детских омбудсменов - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край
Хабаровский край
 
05:51 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/khabarovsk-1867763265.html
В Хабаровске проведут Всероссийский съезд детских омбудсменов
В Хабаровске проведут Всероссийский съезд детских омбудсменов - РИА Новости, 26.04.2023
В Хабаровске проведут Всероссийский съезд детских омбудсменов
Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ проведут в Хабаровске, сообщил зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T05:51
2023-04-26T05:51
хабаровский край
хабаровск
россия
хабаровский край
евгений никонов
мария львова-белова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_43d5521e3f738be3d397008ffffa70d8.jpg
ХАБАРОВСК, 26 апр - РИА Новости. Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ проведут в Хабаровске, сообщил зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов. Никонов сообщил, что встретился в Москве с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. "Договорились провести в Хабаровске Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации", - написал Никонов в своем телеграм-канале. Он отметил, что на встрече также присутствовал детский омбудсмен Хабаровского края Петр Перевезенцев. "Совместно будем внедрять в нашем регионе новый алгоритм устройства детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации: чтобы дети, оставшиеся без попечения родителей, не попадали в больницы", - уточнил Никонов. Также, по его словам, в крае будут развивать программу сопровождаемого трудоустройства подростков. "Рассказал Марии, что в Хабаровском крае уже 600 подростков оформили самозанятость, это говорит о высоком уровне ответственности детей", - заключил зампред правительства края.
https://ria.ru/20230413/zakonodatelstvo-1865051173.html
https://ria.ru/20230323/veypy-1860207704.html
хабаровск
россия
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_1928f569108e5d79cd35ac132e6a9f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровск, россия, хабаровский край, евгений никонов, мария львова-белова, общество
Хабаровский край, Хабаровск, Россия, Хабаровский край, Евгений Никонов, Мария Львова-Белова, Общество
В Хабаровске проведут Всероссийский съезд детских омбудсменов

В Хабаровске проведут Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкХабаровск
Хабаровск - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Хабаровск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 26 апр - РИА Новости. Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ проведут в Хабаровске, сообщил зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.
Никонов сообщил, что встретился в Москве с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
Уполномоченный по правам ребенка Ольга Смирнова и глава Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Андрей Луценко поддержал законодательные предложения детского омбудсмена
13 апреля, 14:15
"Договорились провести в Хабаровске Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации", - написал Никонов в своем телеграм-канале.
Он отметил, что на встрече также присутствовал детский омбудсмен Хабаровского края Петр Перевезенцев.
"Совместно будем внедрять в нашем регионе новый алгоритм устройства детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации: чтобы дети, оставшиеся без попечения родителей, не попадали в больницы", - уточнил Никонов.
Также, по его словам, в крае будут развивать программу сопровождаемого трудоустройства подростков. "Рассказал Марии, что в Хабаровском крае уже 600 подростков оформили самозанятость, это говорит о высоком уровне ответственности детей", - заключил зампред правительства края.
Вейп - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Детский омбудсмен рассказала о распространении вейпов среди школьников
23 марта, 20:28
 
Хабаровский крайХабаровскРоссияХабаровский крайЕвгений НиконовМария Львова-БеловаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала