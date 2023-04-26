https://ria.ru/20230426/kadyrov-1868000382.html

Кадыров сообщил об отправке омоновцев из Чечни в зону спецоперации

Кадыров сообщил об отправке омоновцев из Чечни в зону спецоперации - РИА Новости, 26.04.2023

Кадыров сообщил об отправке омоновцев из Чечни в зону спецоперации

Бойцы личного состава ОМОН "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне отправились в зону спецоперации на замену боевых товарищей, сообщил глава региона Рамзан... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T23:05

2023-04-26T23:05

2023-04-26T23:05

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ГРОЗНЫЙ, 26 апр – РИА Новости. Бойцы личного состава ОМОН "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне отправились в зону спецоперации на замену боевых товарищей, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. Бойцы, по его словам, оснащены всем необходимым для выполнения оперативных задач, начиная от полного комплекта боевой экипировки, заканчивая современной техникой и вооружением. "Однако для достижения успеха на поле боя недостаточно всего вышеперечисленного. Требуются высокие боевые навыки, грамотное командование и, разумеется, правильный настрой. К счастью, ряды чеченских подразделений переполнены именно такими бойцами: эффективными, боеспособными и мотивированными", - подчеркнул он.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рамзан кадыров, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)