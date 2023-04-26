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Кадыров сообщил об отправке омоновцев из Чечни в зону спецоперации - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/kadyrov-1868000382.html
Кадыров сообщил об отправке омоновцев из Чечни в зону спецоперации
Кадыров сообщил об отправке омоновцев из Чечни в зону спецоперации - РИА Новости, 26.04.2023
Кадыров сообщил об отправке омоновцев из Чечни в зону спецоперации
Бойцы личного состава ОМОН "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне отправились в зону спецоперации на замену боевых товарищей, сообщил глава региона Рамзан... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T23:05
2023-04-26T23:05
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ГРОЗНЫЙ, 26 апр – РИА Новости. Бойцы личного состава ОМОН "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне отправились в зону спецоперации на замену боевых товарищей, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. Бойцы, по его словам, оснащены всем необходимым для выполнения оперативных задач, начиная от полного комплекта боевой экипировки, заканчивая современной техникой и вооружением. "Однако для достижения успеха на поле боя недостаточно всего вышеперечисленного. Требуются высокие боевые навыки, грамотное командование и, разумеется, правильный настрой. К счастью, ряды чеченских подразделений переполнены именно такими бойцами: эффективными, боеспособными и мотивированными", - подчеркнул он.
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рамзан кадыров, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Кадыров сообщил об отправке омоновцев из Чечни в зону спецоперации

Кадыров сообщил об отправке бойцов личного состава ОМОН "Ахмат-1" в зону спецоперации

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 26 апр – РИА Новости. Бойцы личного состава ОМОН "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне отправились в зону спецоперации на замену боевых товарищей, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
«
"Личный состав ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чеченской Республике отправился на замену своих боевых товарищей в зону проведения специальной военной операции. В составе подразделения находятся воины, имеющие богатый опыт ведения боевых действий. Многие из них ранее были задействованы в СВО, принимали непосредственное участие в освобождении стратегически важных объектов и населённых пунктов Донбасса", - написал Кадыров в телеграм-канале.
Бойцы, по его словам, оснащены всем необходимым для выполнения оперативных задач, начиная от полного комплекта боевой экипировки, заканчивая современной техникой и вооружением.
"Однако для достижения успеха на поле боя недостаточно всего вышеперечисленного. Требуются высокие боевые навыки, грамотное командование и, разумеется, правильный настрой. К счастью, ряды чеченских подразделений переполнены именно такими бойцами: эффективными, боеспособными и мотивированными", - подчеркнул он.
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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