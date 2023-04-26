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Кадыров сообщил об отправке омоновцев из Чечни в зону спецоперации
Кадыров сообщил об отправке омоновцев из Чечни в зону спецоперации - РИА Новости, 26.04.2023
Кадыров сообщил об отправке омоновцев из Чечни в зону спецоперации
Бойцы личного состава ОМОН "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне отправились в зону спецоперации на замену боевых товарищей, сообщил глава региона Рамзан... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T23:05
2023-04-26T23:05
2023-04-26T23:05
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ГРОЗНЫЙ, 26 апр – РИА Новости. Бойцы личного состава ОМОН "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне отправились в зону спецоперации на замену боевых товарищей, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. Бойцы, по его словам, оснащены всем необходимым для выполнения оперативных задач, начиная от полного комплекта боевой экипировки, заканчивая современной техникой и вооружением. "Однако для достижения успеха на поле боя недостаточно всего вышеперечисленного. Требуются высокие боевые навыки, грамотное командование и, разумеется, правильный настрой. К счастью, ряды чеченских подразделений переполнены именно такими бойцами: эффективными, боеспособными и мотивированными", - подчеркнул он.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Кадыров сообщил об отправке омоновцев из Чечни в зону спецоперации
Кадыров сообщил об отправке бойцов личного состава ОМОН "Ахмат-1" в зону спецоперации
ГРОЗНЫЙ, 26 апр – РИА Новости.
Бойцы личного состава ОМОН "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне отправились в зону спецоперации на замену боевых товарищей, сообщил глава региона Рамзан Кадыров
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"Личный состав ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чеченской Республике отправился на замену своих боевых товарищей в зону проведения специальной военной операции. В составе подразделения находятся воины, имеющие богатый опыт ведения боевых действий. Многие из них ранее были задействованы в СВО, принимали непосредственное участие в освобождении стратегически важных объектов и населённых пунктов Донбасса", - написал Кадыров в телеграм-канале.
Бойцы, по его словам, оснащены всем необходимым для выполнения оперативных задач, начиная от полного комплекта боевой экипировки, заканчивая современной техникой и вооружением.
"Однако для достижения успеха на поле боя недостаточно всего вышеперечисленного. Требуются высокие боевые навыки, грамотное командование и, разумеется, правильный настрой. К счастью, ряды чеченских подразделений переполнены именно такими бойцами: эффективными, боеспособными и мотивированными", - подчеркнул он.