https://ria.ru/20230426/izrail-1867838652.html

В Израиле прошел авиапарад по случаю 75-летия независимости страны

В Израиле прошел авиапарад по случаю 75-летия независимости страны - РИА Новости, 26.04.2023

В Израиле прошел авиапарад по случаю 75-летия независимости страны

В Израиле провели масштабный военный авиационный парад по случаю 75-летия провозглашения независимости еврейского государства, десятки самолетов ВВС Израиля... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:00

2023-04-26T13:00

2023-04-26T13:00

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армия обороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 апр - РИА Новости. В Израиле провели масштабный военный авиационный парад по случаю 75-летия провозглашения независимости еврейского государства, десятки самолетов ВВС Израиля совершили пролеты над крупнейшими городами страны, передает корреспондент РИА Новости. День независимости Израиля, главный государственный праздник страны, отмечается ежегодно в честь провозглашения Государства Израиль 14 мая 1948 года (5 ияра 5708 года по еврейскому календарю), когда первый премьер-министр Давид Бен-Гурион подписал в Тель-Авиве текст декларации независимости. В этом году юбилейная дата выпала на 26 апреля. Празднование начинается накануне вечером, так как даты в еврейском календаре сменяются с заходом солнца. Семьдесят пятая годовщина независимости Израиля отмечается на суше, в воздухе и на воде. Воздушному параду предшествовал гражданский морской парад с участием нескольких десятов судов, включая парусники, моторные лодки и большие фешенебельные яхты. Суда прошли вдоль береговой линии и пляжей от Герцлии (город к северу от Тель-Авива) до Яффо на юге Тель-Авива. В воздушном параде приняли участие более 100 самолетов, вертолетов и дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Израиля, включая истребители F-15, F-16 и F-35, военно-транспортные самолеты C-130, самолеты-заправщики, а также многоцелевые ударные вертолеты Panther и Apache. В этом году к параду присоединились несколько иностранных пилотов, в том числе экипажи истребителей F-16 из США и Eurofighter Typhoon из Германии, Великобритании и Италии в знак особого партнерства Израиля с этими странами. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявляла, что полеты спланированы над десятками израильских городов таким образом, чтобы каждому желающему посмотреть парад понадобилось не более 20 минут езды от дома до ближайшего места, откуда возможно его увидеть. В ходе воздушного парада были продемонстрированы фигуры высшего пилотажа, включая имитирующие воздушный бой. Зрителям был также показан пролет самолета T-6 Texan времен Второй Мировой войны и Войны за независимость Израиля 1948 года, которая началась на следующий день после провозглашения независимости. Накануне вечером премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил нацию с Днем независимости. По этому случаю на горе Герцля (место захоронения основателя сионистского движения Теодора Герцля) в Иерусалиме были проведены основные церемонии с участием первых лиц государства. Тысячи жителей Тель-Авива и туристов заполонили 8-киломитровую набережную, чтобы посмотреть парад по случаю памятной для государства даты. По всему городу проходят праздничные мероприятия с народными гуляниями, фестивалями и концертами. Город по обычаю украшен многочисленными флагами и патриотическими плакатами. Многие израильтяне предпочитают проводить этот день с родными и близкими на природе.

https://ria.ru/20230425/izrail-1867738110.html

https://ria.ru/20230424/ierusalim-1867401770.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, армия обороны израиля