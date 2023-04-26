https://ria.ru/20230426/iskander-1867849194.html

Россия отомстила за убийство пленных. В дело пошло смертоносное оружие

Россия отомстила за убийство пленных. В дело пошло смертоносное оружие - РИА Новости, 26.04.2023

Россия отомстила за убийство пленных. В дело пошло смертоносное оружие

За "Грузинским легионом", воюющим на стороне ВСУ, закрепилась печальная репутация. В медийное поле он попал не после каких-то успехов на поле боя, а из-за видео РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:37

2023-04-26T13:37

2023-04-26T13:38

специальная военная операция на украине

россия

киевская область

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. За "Грузинским легионом", воюющим на стороне ВСУ, закрепилась печальная репутация. В медийное поле он попал не после каких-то успехов на поле боя, а из-за видео с расстрелами российских пленных. Но на днях их настигло возмездие.То самое видеоВидео, на котором грузинские бойцы добивают раненных россиян появилось в сети еще в прошлом году. Как позже стало известно, события происходили в Киевской области.Командир боевиков Мамука Мамулашвили после случившегося заявил, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат. Однако позже открестился от своих слов.Сам наемник приехал на Украину сразу после майдана в 2014-м. Тогда же и основал "Грузинский легион". До этого был советником министра обороны Грузии.Удар возмездияБоевики "Грузинского легиона" находились в Константиновке. Российским войскам удалось поразить склад вооружения и пункт дислокации, размещенные в здании библиотеки."Уничтожено до 60 боевиков так называемого "Грузинского легиона", 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории. Еще около 20 наемников получили тяжелые ранения", — сообщили в Министерстве обороны.Удар нанесли ракетными комплексами "Искандер".Ненависть к РоссииВ Минобороны подчеркнули, что владеют информацией по каждому иностранцу, причастному к военным преступлениям. И пообещали, что возмездие настигнет каждого.За время СВО боевиков грузинского легиона часто замечали в городах, которые российским войскам удавалось в итоге освободить. Например, в Северодонецке и Лисичанске.Последние сообщения в телеграм-каналах свидетельствуют о том, что как минимум часть наемников находилась в центре Артемовска.При этом Украиной антироссийская деятельность подразделения не ограничивается. Во время недавних протестов в Тбилиси там задержали двух боевиков из "Грузинского легиона".По словам одного из наемников, воюющих в составе подразделения, их желание вызвано местью."У нас, грузин, нет выбора. Я не могу воевать с русскими в Грузии, она меньше Киевской области. Они могут взять Тбилиси за три часа. У нас нет таких территорий, у нас нет военной мощи, и рядом с нами нет Польши, чтобы снабжать нас, помогать нам и все такое", — отмечает он.Поэтому они готовы воевать там, где такая возможность есть. Правда, события начала девяностых годов и "Пятидневная война" 2008-го показали, что успеха им достичь не удается.

https://ria.ru/20230120/vagner-1846139111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, киевская область, вооруженные силы украины, украина