https://ria.ru/20230426/inoagenty-1867952805.html
В ГД внесли проект о штрафах за невыполнение законодательства об иноагентах
В ГД внесли проект о штрафах за невыполнение законодательства об иноагентах - РИА Новости, 26.04.2023
В ГД внесли проект о штрафах за невыполнение законодательства об иноагентах
В Госдуму внесен законопроект главы комиссии Госдумы по невмешательству иностранных государств в дела РФ Василия Пискарева и других членов комиссии о штрафах от РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T18:07
2023-04-26T18:07
2023-04-26T18:12
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект главы комиссии Госдумы по невмешательству иностранных государств в дела РФ Василия Пискарева и других членов комиссии о штрафах от 30 до 300 тысяч рублей за невыполнение законодательства об иноагентах, он доступен в думской базе данных.В Кодексе об административных правонарушениях установить штрафы за невыполнение в установленный срок предписания минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах, говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.Статью 19.5 КоАП предлагается дополнить частью 40."Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей", - сообщается в тексте пояснительной записки.
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госдума рф, россия
В ГД внесли проект о штрафах за невыполнение законодательства об иноагентах
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за невыполнение законодательства об иноагентах
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
В Госдуму внесен законопроект главы комиссии Госдумы по невмешательству иностранных государств в дела РФ Василия Пискарева и других членов комиссии о штрафах от 30 до 300 тысяч рублей за невыполнение законодательства об иноагентах, он доступен
в думской базе данных.
В Кодексе об административных правонарушениях установить штрафы за невыполнение в установленный срок предписания минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах, говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
Статью 19.5 КоАП предлагается дополнить частью 40.
"Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей", - сообщается в тексте пояснительной записки.
Минюст могут наделить функцией контроля законодательства об иноагентах