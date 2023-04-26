https://ria.ru/20230426/inoagenty-1867952805.html

В ГД внесли проект о штрафах за невыполнение законодательства об иноагентах

В ГД внесли проект о штрафах за невыполнение законодательства об иноагентах - РИА Новости, 26.04.2023

В ГД внесли проект о штрафах за невыполнение законодательства об иноагентах

В Госдуму внесен законопроект главы комиссии Госдумы по невмешательству иностранных государств в дела РФ Василия Пискарева и других членов комиссии о штрафах от РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T18:07

2023-04-26T18:07

2023-04-26T18:12

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект главы комиссии Госдумы по невмешательству иностранных государств в дела РФ Василия Пискарева и других членов комиссии о штрафах от 30 до 300 тысяч рублей за невыполнение законодательства об иноагентах, он доступен в думской базе данных.В Кодексе об административных правонарушениях установить штрафы за невыполнение в установленный срок предписания минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах, говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.Статью 19.5 КоАП предлагается дополнить частью 40."Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей", - сообщается в тексте пояснительной записки.

https://ria.ru/20230426/inoagenty-1867932338.html

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