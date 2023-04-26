https://ria.ru/20230426/inoagenty-1867932338.html

Минюст могут наделить функцией контроля законодательства об иноагентах

Минюст могут наделить функцией контроля законодательства об иноагентах - РИА Новости, 26.04.2023

Минюст могут наделить функцией контроля законодательства об иноагентах

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев и другие члены комиссии внесли в палату... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:30

2023-04-26T17:30

2023-04-26T18:04

госдума рф

россия

василий пискарев

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев и другие члены комиссии внесли в палату законопроект о наделении Минюста РФ функцией контроля законодательства об иноагентах, а также о запрете иноагентам получать имущественную поддержку государства, документ доступен в думской базе данных.Предполагается закрепить за министерством юстиции полномочия по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об иноагентах, говорится в пояснительных материалах к законопроекту.Кроме того, в них отмечается, что на данный момент иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку, принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту."Однако указанные положения не препятствуют получению имущественной поддержки социально ориентированными некоммерческими организациями, а также субъектами малого и среднего предпринимательства, являющимися иностранным агентами", - добавляется в сообщении.Отмечается, что подобная прямая и косвенная поддержка иностранных агентов со стороны государства противоречит национальным интересам России и должна быть запрещена. Изменения предполагается внести в закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся по иностранным влиянием.

https://ria.ru/20230426/npo-1867933134.html

https://ria.ru/20230421/grozev-1867012336.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, россия, василий пискарев, общество, министерство юстиции рф (минюст россии)