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Минюст могут наделить функцией контроля законодательства об иноагентах - РИА Новости, 26.04.2023
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17:30 26.04.2023 (обновлено: 18:04 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/inoagenty-1867932338.html
Минюст могут наделить функцией контроля законодательства об иноагентах
Минюст могут наделить функцией контроля законодательства об иноагентах - РИА Новости, 26.04.2023
Минюст могут наделить функцией контроля законодательства об иноагентах
Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев и другие члены комиссии внесли в палату... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:30
2023-04-26T18:04
госдума рф
россия
василий пискарев
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев и другие члены комиссии внесли в палату законопроект о наделении Минюста РФ функцией контроля законодательства об иноагентах, а также о запрете иноагентам получать имущественную поддержку государства, документ доступен в думской базе данных.Предполагается закрепить за министерством юстиции полномочия по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об иноагентах, говорится в пояснительных материалах к законопроекту.Кроме того, в них отмечается, что на данный момент иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку, принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту."Однако указанные положения не препятствуют получению имущественной поддержки социально ориентированными некоммерческими организациями, а также субъектами малого и среднего предпринимательства, являющимися иностранным агентами", - добавляется в сообщении.Отмечается, что подобная прямая и косвенная поддержка иностранных агентов со стороны государства противоречит национальным интересам России и должна быть запрещена. Изменения предполагается внести в закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся по иностранным влиянием.
https://ria.ru/20230426/npo-1867933134.html
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госдума рф, россия, василий пискарев, общество, министерство юстиции рф (минюст россии)
Госдума РФ, Россия, Василий Пискарев, Общество, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст могут наделить функцией контроля законодательства об иноагентах

В Госдуме предложили наделить Минюст функцией контроля законодательства об иноагентах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев и другие члены комиссии внесли в палату законопроект о наделении Минюста РФ функцией контроля законодательства об иноагентах, а также о запрете иноагентам получать имущественную поддержку государства, документ доступен в думской базе данных.
Предполагается закрепить за министерством юстиции полномочия по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об иноагентах, говорится в пояснительных материалах к законопроекту.
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Кроме того, в них отмечается, что на данный момент иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку, принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
"Однако указанные положения не препятствуют получению имущественной поддержки социально ориентированными некоммерческими организациями, а также субъектами малого и среднего предпринимательства, являющимися иностранным агентами", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что подобная прямая и косвенная поддержка иностранных агентов со стороны государства противоречит национальным интересам России и должна быть запрещена. Изменения предполагается внести в закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся по иностранным влиянием.
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Госдума РФРоссияВасилий ПискаревОбществоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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