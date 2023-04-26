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"Подрезать русским крылья". На Западе нашли способ переломить ход СВО - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 26.04.2023 (обновлено: 08:11 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/grifony-1867658779.html
"Подрезать русским крылья". На Западе нашли способ переломить ход СВО
"Подрезать русским крылья". На Западе нашли способ переломить ход СВО - РИА Новости, 26.04.2023
"Подрезать русским крылья". На Западе нашли способ переломить ход СВО
В США и Европе учащаются разговоры о возможном провале контрнаступления ВСУ. Одна из причин — нехватка авиации. Союзники не решаются отдать самолеты, которые... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T08:00
2023-04-26T08:11
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
нато
f-16
миг-29
jas-39 gripen
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Давид Нармания. В США и Европе учащаются разговоры о возможном провале контрнаступления ВСУ. Одна из причин — нехватка авиации. Союзники не решаются отдать самолеты, которые просит Киев, — американские F-16. Ищут альтернативу. О возможных вариантах — в материале РИА Новости.Острая необходимостьЗа 14 месяцев конфликта украинская авиация, которая и ранее кратно уступала в численности российской, понесла значительные потери. Партнеры Киева активно пытались все компенсировать, отправляя старые советские истребители из арсеналов бывших стран Варшавского договора.Однако эти запасы подходят к концу. Да и сами самолеты не в лучшей форме — последние МиГ-29, которые Польша и Словакия передали ВСУ, приходится разбирать на запчасти, пишет The Economist.Чтобы сократить перевес, Киеву активно поставляли системы ПВО. Это мешает авиации действовать глубоко за линией фронта и наносить удары по коммуникациям. Однако на передовой российские летчики действуют активно.И если в обороне ВСУ еще боеспособны в таких условиях, то в контрнаступлении самолеты понадобятся особенно: бронетехника выйдет из-под зонтика своей ПВО и станет легкой мишенью для ВКС.Сложное решениеНо Пентагон не спешит делиться истребителями. Конгрессмен Адам Смит объяснил: "Нужно не только научить пилотов, надо подготовить механиков, аэродромы, запчасти".По его словам, даже если решение о поставках F-16 Белый дом примет завтра, самолеты привезут через год. В лучшем случае — через восемь месяцев.При этом, продолжил Смит, в конфликте с такой плотностью ПВО истребителю придется бороться за выживание. А значит, переломить ситуацию не удастся.Проще и удобнееТем не менее призывы отправить Киеву самолеты звучат все громче. И, как отмечает The Economist, у сложного в эксплуатации F-16 есть более подходящая для Украины альтернатива — шведский JAS 39 Gripen ("Грифон").Он ощутимо моложе американца — первый полет совершил в 1988-м, на 14 лет позже "Сокола". На вооружение приняли в 1997 году.У обеих машин схожие летные характеристики, JAS 39 лишь немного уступает в грузоподъемности и боевом радиусе.Но он дешевый и удобный — его разрабатывали в SAAB как раз для защиты воздушного пространства от российских самолетов. Более амбициозные задачи — ударные миссии в тылу врага — перед ним не ставили.При этом "Грифон" умеет приземляться на короткие взлетно-посадочные полосы и даже дороги, что очень подходит Украине. Как уверяют производители, заправить и перевооружить самолет можно за десять минут. С этим вполне справится команда из одного техника и пяти новобранцев.JAS 39 берет на борт четыре управляемые ракеты класса "воздух — воздух" MBDA Meteor дальностью 100 километров. Есть и другое вооружение.Также на истребитель можно навесить американские AMRAAM — дальностью до 180 километров. Однако их поставку Пентагон еще не одобрил.Уговорить СтокгольмВ Швеции до недавнего времени реагировали на запросы Киева с прохладой. "Gripen очень важны и для нашей безопасности", — подчеркивал министр обороны королевства.Это можно понять: США отказывают в самом массовом истребителе четвертого поколения — выпустили больше четырех с половиной тысяч F-16, они состоят на вооружении 25 стран. "Грифонов" же немногим более двух сотен. Кроме шведов, в Европе ими пользуются только чехи и венгры.Стокгольм ссылался на то, что в случае конфликта останется с врагом один на один. В отличие от членов НАТО, куда Швеция еще не вступила.Однако после присоединения к альянсу этого оправдания не будет. К тому же, как показала история с танками, если Киеву нужны какие-то вооружения, их рано или поздно дадут. Так что встреча JAS 39 с российскими истребителями в бою — вполне реалистичный сценарий.
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украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, f-16, миг-29, jas-39 gripen, швеция
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО, F-16, МиГ-29, JAS-39 Gripen, Швеция

"Подрезать русским крылья". На Западе нашли способ переломить ход СВО

© AP Photo / Katsuhiko TokunagaШведские истребители Gripen
Шведские истребители Gripen - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Katsuhiko Tokunaga
Шведские истребители Gripen. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Давид Нармания. В США и Европе учащаются разговоры о возможном провале контрнаступления ВСУ. Одна из причин — нехватка авиации. Союзники не решаются отдать самолеты, которые просит Киев, — американские F-16. Ищут альтернативу. О возможных вариантах — в материале РИА Новости.

Острая необходимость

За 14 месяцев конфликта украинская авиация, которая и ранее кратно уступала в численности российской, понесла значительные потери. Партнеры Киева активно пытались все компенсировать, отправляя старые советские истребители из арсеналов бывших стран Варшавского договора.
Однако эти запасы подходят к концу. Да и сами самолеты не в лучшей форме — последние МиГ-29, которые Польша и Словакия передали ВСУ, приходится разбирать на запчасти, пишет The Economist.
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель МиГ-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом
Истребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом
Чтобы сократить перевес, Киеву активно поставляли системы ПВО. Это мешает авиации действовать глубоко за линией фронта и наносить удары по коммуникациям. Однако на передовой российские летчики действуют активно.
И если в обороне ВСУ еще боеспособны в таких условиях, то в контрнаступлении самолеты понадобятся особенно: бронетехника выйдет из-под зонтика своей ПВО и станет легкой мишенью для ВКС.

Сложное решение

Но Пентагон не спешит делиться истребителями. Конгрессмен Адам Смит объяснил: "Нужно не только научить пилотов, надо подготовить механиков, аэродромы, запчасти".
По его словам, даже если решение о поставках F-16 Белый дом примет завтра, самолеты привезут через год. В лучшем случае — через восемь месяцев.
При этом, продолжил Смит, в конфликте с такой плотностью ПВО истребителю придется бороться за выживание. А значит, переломить ситуацию не удастся.
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookГруппа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США

Проще и удобнее

Тем не менее призывы отправить Киеву самолеты звучат все громче. И, как отмечает The Economist, у сложного в эксплуатации F-16 есть более подходящая для Украины альтернатива — шведский JAS 39 Gripen ("Грифон").
Он ощутимо моложе американца — первый полет совершил в 1988-м, на 14 лет позже "Сокола". На вооружение приняли в 1997 году.
У обеих машин схожие летные характеристики, JAS 39 лишь немного уступает в грузоподъемности и боевом радиусе.
Но он дешевый и удобный — его разрабатывали в SAAB как раз для защиты воздушного пространства от российских самолетов. Более амбициозные задачи — ударные миссии в тылу врага — перед ним не ставили.
© AFP 2023 / Manjunath KiranИстребитель Saab JAS 39 Gripen на церемонии открытия Aero India 2017 на авиабазе Елаханка в Бангалоре
Истребитель Saab JAS 39 Gripen на церемонии открытия Aero India 2017 на авиабазе Елаханка в Бангалоре - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / Manjunath Kiran
Истребитель Saab JAS 39 Gripen на церемонии открытия Aero India 2017 на авиабазе Елаханка в Бангалоре
При этом "Грифон" умеет приземляться на короткие взлетно-посадочные полосы и даже дороги, что очень подходит Украине. Как уверяют производители, заправить и перевооружить самолет можно за десять минут. С этим вполне справится команда из одного техника и пяти новобранцев.
JAS 39 берет на борт четыре управляемые ракеты класса "воздух — воздух" MBDA Meteor дальностью 100 километров. Есть и другое вооружение.
Также на истребитель можно навесить американские AMRAAM — дальностью до 180 километров. Однако их поставку Пентагон еще не одобрил.

Уговорить Стокгольм

В Швеции до недавнего времени реагировали на запросы Киева с прохладой. "Gripen очень важны и для нашей безопасности", — подчеркивал министр обороны королевства.
© AP Photo / MTI/Sandor UjvariМногоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / MTI/Sandor Ujvari
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen
Это можно понять: США отказывают в самом массовом истребителе четвертого поколения — выпустили больше четырех с половиной тысяч F-16, они состоят на вооружении 25 стран. "Грифонов" же немногим более двух сотен. Кроме шведов, в Европе ими пользуются только чехи и венгры.
Стокгольм ссылался на то, что в случае конфликта останется с врагом один на один. В отличие от членов НАТО, куда Швеция еще не вступила.
Однако после присоединения к альянсу этого оправдания не будет. К тому же, как показала история с танками, если Киеву нужны какие-то вооружения, их рано или поздно дадут. Так что встреча JAS 39 с российскими истребителями в бою — вполне реалистичный сценарий.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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20 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТОF-16МиГ-29JAS-39 GripenШвеция
 
 
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