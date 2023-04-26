https://ria.ru/20230426/grifony-1867658779.html

"Подрезать русским крылья". На Западе нашли способ переломить ход СВО

"Подрезать русским крылья". На Западе нашли способ переломить ход СВО - РИА Новости, 26.04.2023

"Подрезать русским крылья". На Западе нашли способ переломить ход СВО

В США и Европе учащаются разговоры о возможном провале контрнаступления ВСУ. Одна из причин — нехватка авиации. Союзники не решаются отдать самолеты, которые... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T08:00

2023-04-26T08:00

2023-04-26T08:11

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

нато

f-16

миг-29

jas-39 gripen

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Давид Нармания. В США и Европе учащаются разговоры о возможном провале контрнаступления ВСУ. Одна из причин — нехватка авиации. Союзники не решаются отдать самолеты, которые просит Киев, — американские F-16. Ищут альтернативу. О возможных вариантах — в материале РИА Новости.Острая необходимостьЗа 14 месяцев конфликта украинская авиация, которая и ранее кратно уступала в численности российской, понесла значительные потери. Партнеры Киева активно пытались все компенсировать, отправляя старые советские истребители из арсеналов бывших стран Варшавского договора.Однако эти запасы подходят к концу. Да и сами самолеты не в лучшей форме — последние МиГ-29, которые Польша и Словакия передали ВСУ, приходится разбирать на запчасти, пишет The Economist.Чтобы сократить перевес, Киеву активно поставляли системы ПВО. Это мешает авиации действовать глубоко за линией фронта и наносить удары по коммуникациям. Однако на передовой российские летчики действуют активно.И если в обороне ВСУ еще боеспособны в таких условиях, то в контрнаступлении самолеты понадобятся особенно: бронетехника выйдет из-под зонтика своей ПВО и станет легкой мишенью для ВКС.Сложное решениеНо Пентагон не спешит делиться истребителями. Конгрессмен Адам Смит объяснил: "Нужно не только научить пилотов, надо подготовить механиков, аэродромы, запчасти".По его словам, даже если решение о поставках F-16 Белый дом примет завтра, самолеты привезут через год. В лучшем случае — через восемь месяцев.При этом, продолжил Смит, в конфликте с такой плотностью ПВО истребителю придется бороться за выживание. А значит, переломить ситуацию не удастся.Проще и удобнееТем не менее призывы отправить Киеву самолеты звучат все громче. И, как отмечает The Economist, у сложного в эксплуатации F-16 есть более подходящая для Украины альтернатива — шведский JAS 39 Gripen ("Грифон").Он ощутимо моложе американца — первый полет совершил в 1988-м, на 14 лет позже "Сокола". На вооружение приняли в 1997 году.У обеих машин схожие летные характеристики, JAS 39 лишь немного уступает в грузоподъемности и боевом радиусе.Но он дешевый и удобный — его разрабатывали в SAAB как раз для защиты воздушного пространства от российских самолетов. Более амбициозные задачи — ударные миссии в тылу врага — перед ним не ставили.При этом "Грифон" умеет приземляться на короткие взлетно-посадочные полосы и даже дороги, что очень подходит Украине. Как уверяют производители, заправить и перевооружить самолет можно за десять минут. С этим вполне справится команда из одного техника и пяти новобранцев.JAS 39 берет на борт четыре управляемые ракеты класса "воздух — воздух" MBDA Meteor дальностью 100 километров. Есть и другое вооружение.Также на истребитель можно навесить американские AMRAAM — дальностью до 180 километров. Однако их поставку Пентагон еще не одобрил.Уговорить СтокгольмВ Швеции до недавнего времени реагировали на запросы Киева с прохладой. "Gripen очень важны и для нашей безопасности", — подчеркивал министр обороны королевства.Это можно понять: США отказывают в самом массовом истребителе четвертого поколения — выпустили больше четырех с половиной тысяч F-16, они состоят на вооружении 25 стран. "Грифонов" же немногим более двух сотен. Кроме шведов, в Европе ими пользуются только чехи и венгры.Стокгольм ссылался на то, что в случае конфликта останется с врагом один на один. В отличие от членов НАТО, куда Швеция еще не вступила.Однако после присоединения к альянсу этого оправдания не будет. К тому же, как показала история с танками, если Киеву нужны какие-то вооружения, их рано или поздно дадут. Так что встреча JAS 39 с российскими истребителями в бою — вполне реалистичный сценарий.

https://ria.ru/20230420/snaryady-1866164237.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, f-16, миг-29, jas-39 gripen, швеция