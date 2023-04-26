https://ria.ru/20230426/gosfond-1867904840.html
Госфонд "Защитники отечества" в Якутии станет центром помощи участникам СВО
Госфонд "Защитники отечества" в Якутии станет центром помощи участникам СВО - РИА Новости, 26.04.2023
Госфонд "Защитники отечества" в Якутии станет центром помощи участникам СВО
Филиал госфонда "Защитники отечества" в Якутии станет центром дополнительной помощи участникам СВО, ранее принятые меры в регионе не будут сокращены, сообщил... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:24
2023-04-26T16:24
2023-04-26T16:24
республика саха (якутия)
айсен николаев
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
сво
спецоперация
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ЯКУТСК, 26 апр – РИА Новости. Филиал госфонда "Защитники отечества" в Якутии станет центром дополнительной помощи участникам СВО, ранее принятые меры в регионе не будут сокращены, сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе "Прямого диалога" на телеканале "Россия 24".Ранее сообщалось о том, что более ста координаторов будут работать в региональном филиале госфонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники отечества".Николаев рассказал о том, что Якутское отделение госфонда начнёт работу 1 июня. Обучение координаторов запланировано на базе региональных отделений РАНХиГС с 15 мая. Среди этих людей сами участники СВО и члены их семей. Координаторы будут закреплены за каждым участником СВО, будут содействовать в оказании ему медицинской, психологической и юридической помощи, реабилитации, обучению и трудоустройству.Глава региона отметил, что в Якутии уже действует 19 мер поддержки участников СВО и их семей. "Ни одна мера поддержки для военнослужащих не будет сокращена, а региональное отделение Госфонда станет центром дополнительной помощи военнослужащим", - подчеркнул он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айсен николаев, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", сво, спецоперация
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", СВО, Спецоперация
ЯКУТСК, 26 апр – РИА Новости. Филиал госфонда "Защитники отечества" в Якутии станет центром дополнительной помощи участникам СВО, ранее принятые меры в регионе не будут сокращены, сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе "Прямого диалога" на телеканале "Россия 24".
Ранее сообщалось о том, что более ста координаторов будут работать в региональном филиале госфонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники отечества".
Николаев рассказал о том, что Якутское отделение госфонда начнёт работу 1 июня. Обучение координаторов запланировано на базе региональных отделений РАНХиГС
с 15 мая. Среди этих людей сами участники СВО и члены их семей. Координаторы будут закреплены за каждым участником СВО, будут содействовать в оказании ему медицинской, психологической и юридической помощи, реабилитации, обучению и трудоустройству.
Глава региона отметил, что в Якутии уже действует 19 мер поддержки участников СВО и их семей. "Ни одна мера поддержки для военнослужащих не будет сокращена, а региональное отделение Госфонда станет центром дополнительной помощи военнослужащим", - подчеркнул он.
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