https://ria.ru/20230426/gosfond-1867904840.html

Госфонд "Защитники отечества" в Якутии станет центром помощи участникам СВО

Госфонд "Защитники отечества" в Якутии станет центром помощи участникам СВО - РИА Новости, 26.04.2023

Госфонд "Защитники отечества" в Якутии станет центром помощи участникам СВО

Филиал госфонда "Защитники отечества" в Якутии станет центром дополнительной помощи участникам СВО, ранее принятые меры в регионе не будут сокращены, сообщил... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T16:24

2023-04-26T16:24

2023-04-26T16:24

республика саха (якутия)

айсен николаев

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

сво

спецоперация

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ЯКУТСК, 26 апр – РИА Новости. Филиал госфонда "Защитники отечества" в Якутии станет центром дополнительной помощи участникам СВО, ранее принятые меры в регионе не будут сокращены, сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе "Прямого диалога" на телеканале "Россия 24".Ранее сообщалось о том, что более ста координаторов будут работать в региональном филиале госфонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники отечества".Николаев рассказал о том, что Якутское отделение госфонда начнёт работу 1 июня. Обучение координаторов запланировано на базе региональных отделений РАНХиГС с 15 мая. Среди этих людей сами участники СВО и члены их семей. Координаторы будут закреплены за каждым участником СВО, будут содействовать в оказании ему медицинской, психологической и юридической помощи, реабилитации, обучению и трудоустройству.Глава региона отметил, что в Якутии уже действует 19 мер поддержки участников СВО и их семей. "Ни одна мера поддержки для военнослужащих не будет сокращена, а региональное отделение Госфонда станет центром дополнительной помощи военнослужащим", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230405/pomosch-1863197130.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

айсен николаев, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", сво, спецоперация