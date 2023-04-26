https://ria.ru/20230426/golubev-1867847442.html

Путин проведет встречу с губернатором Ростовской области

Путин проведет встречу с губернатором Ростовской области - РИА Новости, 26.04.2023

Путин проведет встречу с губернатором Ростовской области

Президент РФ Владимир Путин в среду заслушает доклад губернатора Ростовской области Василия Голубева, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:32

2023-04-26T13:32

2023-04-26T13:32

россия

василий голубев

ростовская область

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155864/20/1558642076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d836bb3e7f5eab4315b5f13770afe06f.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду заслушает доклад губернатора Ростовской области Василия Голубева, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "У президента будет серия обычных рабочих встреч. Продолжит он заниматься также и региональными делами. В частности, сегодня у него с докладом будет губернатор Ростовской области Василий Голубев. Область важная и с точки зрения приема беженцев, и в целом по своему значению. Поэтому предстоит серьезный разговор", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230425/parad-1867646034.html

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, василий голубев, ростовская область, владимир путин