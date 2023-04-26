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Путин проведет встречу с губернатором Ростовской области - РИА Новости, 26.04.2023
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13:32 26.04.2023
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Путин проведет встречу с губернатором Ростовской области
Путин проведет встречу с губернатором Ростовской области - РИА Новости, 26.04.2023
Путин проведет встречу с губернатором Ростовской области
Президент РФ Владимир Путин в среду заслушает доклад губернатора Ростовской области Василия Голубева, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:32
2023-04-26T13:32
россия
василий голубев
ростовская область
владимир путин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду заслушает доклад губернатора Ростовской области Василия Голубева, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "У президента будет серия обычных рабочих встреч. Продолжит он заниматься также и региональными делами. В частности, сегодня у него с докладом будет губернатор Ростовской области Василий Голубев. Область важная и с точки зрения приема беженцев, и в целом по своему значению. Поэтому предстоит серьезный разговор", - сказал Песков.
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россия, василий голубев, ростовская область, владимир путин
Россия, Василий Голубев, Ростовская область, Владимир Путин
Путин проведет встречу с губернатором Ростовской области

Путин в среду проведет встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым

© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду заслушает доклад губернатора Ростовской области Василия Голубева, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"У президента будет серия обычных рабочих встреч. Продолжит он заниматься также и региональными делами. В частности, сегодня у него с докладом будет губернатор Ростовской области Василий Голубев. Область важная и с точки зрения приема беженцев, и в целом по своему значению. Поэтому предстоит серьезный разговор", - сказал Песков.
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РоссияВасилий ГолубевРостовская областьВладимир Путин
 
 
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