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Путин выразил солидарность по случаю Дня памяти жертв геноцида армян - РИА Новости, 26.04.2023
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12:43 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/genotsid-1867833891.html
Путин выразил солидарность по случаю Дня памяти жертв геноцида армян
Путин выразил солидарность по случаю Дня памяти жертв геноцида армян - РИА Новости, 26.04.2023
Путин выразил солидарность по случаю Дня памяти жертв геноцида армян
Президент России Владимир Путин выразил солидарность с армянским народом в связи с Днем памяти жертв геноцида армян, российский лидер также условился с... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:43
2023-04-26T12:43
владимир путин
россия
армения
никол пашинян
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил солидарность с армянским народом в связи с Днем памяти жертв геноцида армян, российский лидер также условился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о продолжении контактов, сообщила пресс-служба Кремля."Президент России выразил солидарность с армянским народом в связи с недавней скорбной датой – Днем памяти жертв геноцида армян", - говорится в сообщении.Стороны также условились о продолжении контактов на различных уровнях.
https://ria.ru/20230424/armeniya-1867268458.html
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владимир путин, россия, армения, никол пашинян
Владимир Путин, Россия, Армения, Никол Пашинян
Путин выразил солидарность по случаю Дня памяти жертв геноцида армян

Путин выразил солидарность с армянским народом в связи с Днем памяти жертв геноцида

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил солидарность с армянским народом в связи с Днем памяти жертв геноцида армян, российский лидер также условился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о продолжении контактов, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России выразил солидарность с армянским народом в связи с недавней скорбной датой – Днем памяти жертв геноцида армян", - говорится в сообщении.
Стороны также условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Пашинян обратился к соотечественникам по случаю Дня памяти геноцида армян
24 апреля, 09:48
 
Владимир ПутинРоссияАрменияНикол Пашинян
 
 
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