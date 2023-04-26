https://ria.ru/20230426/genotsid-1867833891.html

Путин выразил солидарность по случаю Дня памяти жертв геноцида армян

Путин выразил солидарность по случаю Дня памяти жертв геноцида армян - РИА Новости, 26.04.2023

Путин выразил солидарность по случаю Дня памяти жертв геноцида армян

Президент России Владимир Путин выразил солидарность с армянским народом в связи с Днем памяти жертв геноцида армян, российский лидер также условился с... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:43

2023-04-26T12:43

2023-04-26T12:43

владимир путин

россия

армения

никол пашинян

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил солидарность с армянским народом в связи с Днем памяти жертв геноцида армян, российский лидер также условился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о продолжении контактов, сообщила пресс-служба Кремля."Президент России выразил солидарность с армянским народом в связи с недавней скорбной датой – Днем памяти жертв геноцида армян", - говорится в сообщении.Стороны также условились о продолжении контактов на различных уровнях.

https://ria.ru/20230424/armeniya-1867268458.html

россия

армения

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, армения, никол пашинян