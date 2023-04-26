https://ria.ru/20230426/genotsid-1867833891.html
Путин выразил солидарность по случаю Дня памяти жертв геноцида армян
Путин выразил солидарность по случаю Дня памяти жертв геноцида армян - РИА Новости, 26.04.2023
Путин выразил солидарность по случаю Дня памяти жертв геноцида армян
Президент России Владимир Путин выразил солидарность с армянским народом в связи с Днем памяти жертв геноцида армян, российский лидер также условился с... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:43
2023-04-26T12:43
2023-04-26T12:43
владимир путин
россия
армения
никол пашинян
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил солидарность с армянским народом в связи с Днем памяти жертв геноцида армян, российский лидер также условился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о продолжении контактов, сообщила пресс-служба Кремля."Президент России выразил солидарность с армянским народом в связи с недавней скорбной датой – Днем памяти жертв геноцида армян", - говорится в сообщении.Стороны также условились о продолжении контактов на различных уровнях.
https://ria.ru/20230424/armeniya-1867268458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, армения, никол пашинян
Владимир Путин, Россия, Армения, Никол Пашинян
Путин выразил солидарность по случаю Дня памяти жертв геноцида армян
Путин выразил солидарность с армянским народом в связи с Днем памяти жертв геноцида