https://ria.ru/20230426/gaz-1867823555.html

СМИ: Европа провалила попытку нанести удар по России

СМИ: Европа провалила попытку нанести удар по России - РИА Новости, 26.04.2023

СМИ: Европа провалила попытку нанести удар по России

План Евросоюза по увеличению объема получаемой энергии за счет ветрогенерации ради отказа от российского газа потерпел неудачу, признали в Bloomberg. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:09

2023-04-26T12:09

2023-04-26T15:48

в мире

европа

германия

бельгия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. План Евросоюза по увеличению объема получаемой энергии за счет ветрогенерации ради отказа от российского газа потерпел неудачу, признали в Bloomberg.Как отметили журналисты, около года назад Германия, Бельгия, Нидерланды и Дания опубликовали декларацию об ускорении строительства ветроэнергетических установок и установили цель — получить 65 гигаватт к 2030 году. Также к ним пообещала присоединиться Великобритания, запланировавшая постройку ветряков на 50 гигаватт. Однако нынешние результаты анализа активности ветроэнергетики показали, что эти цели не будут достигнуты.Аналитики BloombergNEF спрогнозировали, что к концу десятилетия государствам Европы удастся достигнуть общей мощности примерно 88 гигаватт, что составляет около трех четвертей от заявленных целей.

https://ria.ru/20230418/gaz-1866082969.html

европа

германия

бельгия

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2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, европа, германия, бельгия, санкции в отношении россии