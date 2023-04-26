Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Европа провалила попытку нанести удар по России - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 26.04.2023 (обновлено: 15:48 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/gaz-1867823555.html
СМИ: Европа провалила попытку нанести удар по России
СМИ: Европа провалила попытку нанести удар по России - РИА Новости, 26.04.2023
СМИ: Европа провалила попытку нанести удар по России
План Евросоюза по увеличению объема получаемой энергии за счет ветрогенерации ради отказа от российского газа потерпел неудачу, признали в Bloomberg. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:09
2023-04-26T15:48
в мире
европа
германия
бельгия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149969/65/1499696560_0:72:4817:2782_1920x0_80_0_0_a509a645115e104ea8aea2391bc38911.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. План Евросоюза по увеличению объема получаемой энергии за счет ветрогенерации ради отказа от российского газа потерпел неудачу, признали в Bloomberg.Как отметили журналисты, около года назад Германия, Бельгия, Нидерланды и Дания опубликовали декларацию об ускорении строительства ветроэнергетических установок и установили цель — получить 65 гигаватт к 2030 году. Также к ним пообещала присоединиться Великобритания, запланировавшая постройку ветряков на 50 гигаватт. Однако нынешние результаты анализа активности ветроэнергетики показали, что эти цели не будут достигнуты.Аналитики BloombergNEF спрогнозировали, что к концу десятилетия государствам Европы удастся достигнуть общей мощности примерно 88 гигаватт, что составляет около трех четвертей от заявленных целей.
https://ria.ru/20230418/gaz-1866082969.html
европа
германия
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149969/65/1499696560_506:0:4311:2854_1920x0_80_0_0_3a1af6b8ca65013e6b9d177a817cf951.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, германия, бельгия, санкции в отношении россии
В мире, Европа, Германия, Бельгия, Санкции в отношении России
СМИ: Европа провалила попытку нанести удар по России

Bloomberg: в Европе провалили планы по отказу от российского газа в пользу ветроэнергетики

© AFP 2023 / DPA/ Patrick PleulВспышки молний над ветропарком около Зиверсдорфа, Германия
Вспышки молний над ветропарком около Зиверсдорфа, Германия - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023 / DPA/ Patrick Pleul
Вспышки молний над ветропарком около Зиверсдорфа, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. План Евросоюза по увеличению объема получаемой энергии за счет ветрогенерации ради отказа от российского газа потерпел неудачу, признали в Bloomberg.
Как отметили журналисты, около года назад Германия, Бельгия, Нидерланды и Дания опубликовали декларацию об ускорении строительства ветроэнергетических установок и установили цель — получить 65 гигаватт к 2030 году. Также к ним пообещала присоединиться Великобритания, запланировавшая постройку ветряков на 50 гигаватт. Однако нынешние результаты анализа активности ветроэнергетики показали, что эти цели не будут достигнуты.
«

"Одно из моих опасений заключается в том, что мы недостаточно быстро продвигаемся вперед. Мы не достигнем наших целей к 2030 году", — заявил Расмус Эррбо, глава европейского отдела по вопросам энергетики Orsted A/S, крупнейшего разработчика морских ветряных электростанций в Европе.

Аналитики BloombergNEF спрогнозировали, что к концу десятилетия государствам Европы удастся достигнуть общей мощности примерно 88 гигаватт, что составляет около трех четвертей от заявленных целей.
Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Европе будет нелегко восполнить запасы газа к зиме, заявили в "Газпроме"
18 апреля, 14:41
 
В миреЕвропаГерманияБельгияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала