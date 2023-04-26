СМИ: Европа провалила попытку нанести удар по России
Bloomberg: в Европе провалили планы по отказу от российского газа в пользу ветроэнергетики
Вспышки молний над ветропарком около Зиверсдорфа, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. План Евросоюза по увеличению объема получаемой энергии за счет ветрогенерации ради отказа от российского газа потерпел неудачу, признали в Bloomberg.
Как отметили журналисты, около года назад Германия, Бельгия, Нидерланды и Дания опубликовали декларацию об ускорении строительства ветроэнергетических установок и установили цель — получить 65 гигаватт к 2030 году. Также к ним пообещала присоединиться Великобритания, запланировавшая постройку ветряков на 50 гигаватт. Однако нынешние результаты анализа активности ветроэнергетики показали, что эти цели не будут достигнуты.
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"Одно из моих опасений заключается в том, что мы недостаточно быстро продвигаемся вперед. Мы не достигнем наших целей к 2030 году", — заявил Расмус Эррбо, глава европейского отдела по вопросам энергетики Orsted A/S, крупнейшего разработчика морских ветряных электростанций в Европе.
Аналитики BloombergNEF спрогнозировали, что к концу десятилетия государствам Европы удастся достигнуть общей мощности примерно 88 гигаватт, что составляет около трех четвертей от заявленных целей.