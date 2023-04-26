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Большой музыкальный марафон проведут в парках Подмосковья

Большой музыкальный марафон проведут в парках Подмосковья - РИА Новости, 26.04.2023

Большой музыкальный марафон проведут в парках Подмосковья

Большой музыкальный марафон исполнителей кавер-версий российских песен "На одной волне" состоится в Подмосковье. Мероприятие будет проходить в период с 29... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T18:18

2023-04-26T18:18

2023-04-26T18:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Большой музыкальный марафон исполнителей кавер-версий российских песен "На одной волне" состоится в Подмосковье. Мероприятие будет проходить в период с 29 апреля по 2 сентября. Такой информацией поделилась директор АНО "Мособлпарк" Ксения Васильева. Об этом сообщил телеканал "360"."Марафон "На одной волне" – это новое звучание известных хитов, интерес к которым бывает не меньше, чем к исходным версиям. Поэтому мы не ограничились одной площадкой, а масштабировали этот проект на парковые территории 50 муниципалитетов Подмосковья", – отметила она.Участвовать в марафоне будут 50 парков. Первые концерты пройдут в Домодедове, Орехово-Зуеве, Шаховской, Серебряных Прудах и Ленинском округе. Среди приглашенных исполнителей группы "Час пик", "Русский бит", "Каверзные", "ШоуROOM" и другие.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)