https://ria.ru/20230426/dubay-1867812755.html
В полиции Дубая рассказали о поисках шестилетней российской девочки
В полиции Дубая рассказали о поисках шестилетней российской девочки - РИА Новости, 26.04.2023
В полиции Дубая рассказали о поисках шестилетней российской девочки
Отдел туристической полиции Дубая вернул матери шестилетнюю российскую девочку, пропавшую на пляже JBR во время празднования Ид Аль-Фитр, сообщает Gulf News. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:45
2023-04-26T11:45
2023-04-26T12:44
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Отдел туристической полиции Дубая вернул матери шестилетнюю российскую девочку, пропавшую на пляже JBR во время празднования Ид Аль-Фитр, сообщает Gulf News.Бригадир Халфан Обейд Аль Джаллаф, директор департамента туристической полиции, сообщил, что они получили звонок о пропаже ребенка на пляже Jumeirah Beach Residence. Девочку сопровождала мать, но они потеряли друг друга в толпе."Наши патрульные, дислоцированные на пляже JBR, немедленно сформировали поисковую группу, чтобы найти ребенка, — рассказал Халфан Обейд Аль Джаллаф. — Они связались с матерью, чтобы получить описание одежды девочки и фотографии". На поиски ушло 30 минут."Мы обеспечиваем безопасность туристов и любителей пляжного отдыха, направляем наших сотрудников на пляжи Мамзар, Джебель Али и другие", — отметил он.Аль Джаллаф подчеркнул, что полиция сотрудничает с муниципалитетом Дубая, управлением дорог и транспорта, департаментом экономики и туризма и Dubai Holding."Мы активизируем наши усилия во время официальных праздников, национальных и религиозных мероприятий, когда число отдыхающих на пляжах увеличивается", —добавил он.
https://ria.ru/20230421/dubay-1866853950.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, дубай, пляжи, полиция
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Дубай, Пляжи, Полиция
В полиции Дубая рассказали о поисках шестилетней российской девочки
В полиции Дубая рассказали, как нашли пропавшую шестилетнюю российскую девочку
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости
. Отдел туристической полиции Дубая вернул матери шестилетнюю российскую девочку, пропавшую на пляже JBR во время празднования Ид Аль-Фитр, сообщает
Gulf News.
Бригадир Халфан Обейд Аль Джаллаф, директор департамента туристической полиции, сообщил, что они получили звонок о пропаже ребенка на пляже Jumeirah Beach Residence. Девочку сопровождала мать, но они потеряли друг друга в толпе.
"Наши патрульные, дислоцированные на пляже JBR, немедленно сформировали поисковую группу, чтобы найти ребенка, — рассказал Халфан Обейд Аль Джаллаф. — Они связались с матерью, чтобы получить описание одежды девочки и фотографии". На поиски ушло 30 минут.
"Мы обеспечиваем безопасность туристов и любителей пляжного отдыха, направляем наших сотрудников на пляжи Мамзар, Джебель Али и другие", — отметил он.
Аль Джаллаф подчеркнул, что полиция сотрудничает с муниципалитетом Дубая, управлением дорог и транспорта, департаментом экономики и туризма и Dubai Holding.
"Мы активизируем наши усилия во время официальных праздников, национальных и религиозных мероприятий, когда число отдыхающих на пляжах увеличивается", —добавил он.
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