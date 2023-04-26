Рейтинг@Mail.ru
В полиции Дубая рассказали о поисках шестилетней российской девочки - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:45 26.04.2023 (обновлено: 12:44 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/dubay-1867812755.html
В полиции Дубая рассказали о поисках шестилетней российской девочки
В полиции Дубая рассказали о поисках шестилетней российской девочки - РИА Новости, 26.04.2023
В полиции Дубая рассказали о поисках шестилетней российской девочки
Отдел туристической полиции Дубая вернул матери шестилетнюю российскую девочку, пропавшую на пляже JBR во время празднования Ид Аль-Фитр, сообщает Gulf News. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:45
2023-04-26T12:44
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
дубай
пляжи
полиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134204/93/1342049317_0:9:2000:1134_1920x0_80_0_0_54594f401463fe5918c0cd98cb49af6c.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Отдел туристической полиции Дубая вернул матери шестилетнюю российскую девочку, пропавшую на пляже JBR во время празднования Ид Аль-Фитр, сообщает Gulf News.Бригадир Халфан Обейд Аль Джаллаф, директор департамента туристической полиции, сообщил, что они получили звонок о пропаже ребенка на пляже Jumeirah Beach Residence. Девочку сопровождала мать, но они потеряли друг друга в толпе."Наши патрульные, дислоцированные на пляже JBR, немедленно сформировали поисковую группу, чтобы найти ребенка, — рассказал Халфан Обейд Аль Джаллаф. — Они связались с матерью, чтобы получить описание одежды девочки и фотографии". На поиски ушло 30 минут."Мы обеспечиваем безопасность туристов и любителей пляжного отдыха, направляем наших сотрудников на пляжи Мамзар, Джебель Али и другие", — отметил он.Аль Джаллаф подчеркнул, что полиция сотрудничает с муниципалитетом Дубая, управлением дорог и транспорта, департаментом экономики и туризма и Dubai Holding."Мы активизируем наши усилия во время официальных праздников, национальных и религиозных мероприятий, когда число отдыхающих на пляжах увеличивается", —добавил он.
https://ria.ru/20230421/dubay-1866853950.html
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134204/93/1342049317_240:0:1761:1141_1920x0_80_0_0_cbfac66eeda06b7345d694bd44bf8223.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, дубай, пляжи, полиция
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Дубай, Пляжи, Полиция
В полиции Дубая рассказали о поисках шестилетней российской девочки

В полиции Дубая рассказали, как нашли пропавшую шестилетнюю российскую девочку

© РИА Новости / Анна ЧерноваДубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Анна Чернова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Отдел туристической полиции Дубая вернул матери шестилетнюю российскую девочку, пропавшую на пляже JBR во время празднования Ид Аль-Фитр, сообщает Gulf News.
Бригадир Халфан Обейд Аль Джаллаф, директор департамента туристической полиции, сообщил, что они получили звонок о пропаже ребенка на пляже Jumeirah Beach Residence. Девочку сопровождала мать, но они потеряли друг друга в толпе.
"Наши патрульные, дислоцированные на пляже JBR, немедленно сформировали поисковую группу, чтобы найти ребенка, — рассказал Халфан Обейд Аль Джаллаф. — Они связались с матерью, чтобы получить описание одежды девочки и фотографии". На поиски ушло 30 минут.
"Мы обеспечиваем безопасность туристов и любителей пляжного отдыха, направляем наших сотрудников на пляжи Мамзар, Джебель Али и другие", — отметил он.
Аль Джаллаф подчеркнул, что полиция сотрудничает с муниципалитетом Дубая, управлением дорог и транспорта, департаментом экономики и туризма и Dubai Holding.
"Мы активизируем наши усилия во время официальных праздников, национальных и религиозных мероприятий, когда число отдыхающих на пляжах увеличивается", —добавил он.
Отдыхающие на пляже в Дубае - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Россияне заняли второе место по турпотоку в Дубай
21 апреля, 12:39
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыДубайПляжиПолиция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала