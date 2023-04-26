https://ria.ru/20230426/dubay-1867812755.html

В полиции Дубая рассказали о поисках шестилетней российской девочки

В полиции Дубая рассказали о поисках шестилетней российской девочки - РИА Новости, 26.04.2023

В полиции Дубая рассказали о поисках шестилетней российской девочки

Отдел туристической полиции Дубая вернул матери шестилетнюю российскую девочку, пропавшую на пляже JBR во время празднования Ид Аль-Фитр, сообщает Gulf News. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:45

2023-04-26T11:45

2023-04-26T12:44

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Отдел туристической полиции Дубая вернул матери шестилетнюю российскую девочку, пропавшую на пляже JBR во время празднования Ид Аль-Фитр, сообщает Gulf News.Бригадир Халфан Обейд Аль Джаллаф, директор департамента туристической полиции, сообщил, что они получили звонок о пропаже ребенка на пляже Jumeirah Beach Residence. Девочку сопровождала мать, но они потеряли друг друга в толпе."Наши патрульные, дислоцированные на пляже JBR, немедленно сформировали поисковую группу, чтобы найти ребенка, — рассказал Халфан Обейд Аль Джаллаф. — Они связались с матерью, чтобы получить описание одежды девочки и фотографии". На поиски ушло 30 минут."Мы обеспечиваем безопасность туристов и любителей пляжного отдыха, направляем наших сотрудников на пляжи Мамзар, Джебель Али и другие", — отметил он.Аль Джаллаф подчеркнул, что полиция сотрудничает с муниципалитетом Дубая, управлением дорог и транспорта, департаментом экономики и туризма и Dubai Holding."Мы активизируем наши усилия во время официальных праздников, национальных и религиозных мероприятий, когда число отдыхающих на пляжах увеличивается", —добавил он.

https://ria.ru/20230421/dubay-1866853950.html

дубай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, дубай, пляжи, полиция