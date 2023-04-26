https://ria.ru/20230426/dtp-1867788768.html

В Иркутской области легковой автомобиль попал под фуру

В Иркутской области легковой автомобиль попал под фуру - РИА Новости, 26.04.2023

В Иркутской области легковой автомобиль попал под фуру

Пять человек, в том числе двое детей погибли в ДТП вблизи поселка Маркова Иркутской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T10:07

2023-04-26T10:07

2023-04-26T10:07

происшествия

иркутская область

игорь кобзев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867787525_0:0:693:390_1920x0_80_0_0_63ce174b6cdd964000d2048e21fb4b62.jpg

ИРКУТСК, 26 апр - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей погибли в ДТП вблизи поселка Маркова Иркутской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "На территории Марковского муниципального образования произошла очень серьезная авария. Погибли 5 человек, из них двое - дети. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии", - написал Кобзев. Он выразил соболезнования родственникам и близким погибших. В Иркутской области в связи с погодой сложная дорожная ситуация, - гололед, снежный накат. В регионе прогнозируется на ближайшие сутки усиление ветра, мокрый снег, дождь.

https://ria.ru/20230426/omsk-1867777846.html

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, иркутская область, игорь кобзев