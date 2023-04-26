Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области легковой автомобиль попал под фуру - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/dtp-1867788768.html
В Иркутской области легковой автомобиль попал под фуру
В Иркутской области легковой автомобиль попал под фуру - РИА Новости, 26.04.2023
В Иркутской области легковой автомобиль попал под фуру
Пять человек, в том числе двое детей погибли в ДТП вблизи поселка Маркова Иркутской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:07
2023-04-26T10:07
происшествия
иркутская область
игорь кобзев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867787525_0:0:693:390_1920x0_80_0_0_63ce174b6cdd964000d2048e21fb4b62.jpg
ИРКУТСК, 26 апр - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей погибли в ДТП вблизи поселка Маркова Иркутской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "На территории Марковского муниципального образования произошла очень серьезная авария. Погибли 5 человек, из них двое - дети. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии", - написал Кобзев. Он выразил соболезнования родственникам и близким погибших. В Иркутской области в связи с погодой сложная дорожная ситуация, - гололед, снежный накат. В регионе прогнозируется на ближайшие сутки усиление ветра, мокрый снег, дождь.
https://ria.ru/20230426/omsk-1867777846.html
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867787525_83:0:603:390_1920x0_80_0_0_0313abf2558aece34954ae635d1fa931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область, игорь кобзев
Происшествия, Иркутская область, Игорь Кобзев
В Иркутской области легковой автомобиль попал под фуру

В ДТП с участием фуры в Иркутской области погибли пять человек, в том числе дети

© Фото : Губернатор Иркутской области Игорь КобзевДТП вблизи поселка Маркова Иркутской области
ДТП вблизи поселка Маркова Иркутской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
ДТП вблизи поселка Маркова Иркутской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 26 апр - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей погибли в ДТП вблизи поселка Маркова Иркутской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
"На территории Марковского муниципального образования произошла очень серьезная авария. Погибли 5 человек, из них двое - дети. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии", - написал Кобзев.
Он выразил соболезнования родственникам и близким погибших.
В Иркутской области в связи с погодой сложная дорожная ситуация, - гололед, снежный накат. В регионе прогнозируется на ближайшие сутки усиление ветра, мокрый снег, дождь.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В Омске наркоман толкнул под маршрутку женщину, а потом ослепил себя
09:15
 
ПроисшествияИркутская областьИгорь Кобзев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала