https://ria.ru/20230426/dtp-1867788768.html
В Иркутской области легковой автомобиль попал под фуру
В Иркутской области легковой автомобиль попал под фуру - РИА Новости, 26.04.2023
В Иркутской области легковой автомобиль попал под фуру
Пять человек, в том числе двое детей погибли в ДТП вблизи поселка Маркова Иркутской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:07
2023-04-26T10:07
2023-04-26T10:07
происшествия
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 26 апр - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей погибли в ДТП вблизи поселка Маркова Иркутской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "На территории Марковского муниципального образования произошла очень серьезная авария. Погибли 5 человек, из них двое - дети. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии", - написал Кобзев. Он выразил соболезнования родственникам и близким погибших. В Иркутской области в связи с погодой сложная дорожная ситуация, - гололед, снежный накат. В регионе прогнозируется на ближайшие сутки усиление ветра, мокрый снег, дождь.
https://ria.ru/20230426/omsk-1867777846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, игорь кобзев
Происшествия, Иркутская область, Игорь Кобзев
В Иркутской области легковой автомобиль попал под фуру
В ДТП с участием фуры в Иркутской области погибли пять человек, в том числе дети
ИРКУТСК, 26 апр - РИА Новости.
Пять человек, в том числе двое детей погибли в ДТП вблизи поселка Маркова Иркутской области, сообщил в своем телеграм-канале
губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
"На территории Марковского муниципального образования произошла очень серьезная авария. Погибли 5 человек, из них двое - дети. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии", - написал Кобзев.
Он выразил соболезнования родственникам и близким погибших.
В Иркутской области в связи с погодой сложная дорожная ситуация, - гололед, снежный накат. В регионе прогнозируется на ближайшие сутки усиление ветра, мокрый снег, дождь.
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