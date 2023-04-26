https://ria.ru/20230426/donetsk-1867946738.html

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 26.04.2023

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в среду за полчаса дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:55

2023-04-26T17:55

2023-04-26T17:55

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска в среду за полчаса дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, в 17.25 представительством был зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка, в ходе которого по городу было выпущено три снаряда того же калибра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия