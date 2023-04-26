https://ria.ru/20230426/donetsk-1867805131.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.04.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска за пять минут выпустили девять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:03

2023-04-26T11:03

2023-04-26T11:03

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866831807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e13e972921451b2ec313568f899e7c58.jpg

ДОНЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили девять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 10.10 по Кировскому району города было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230426/obstrely-1867770695.html

https://ria.ru/20230426/obstrel-1867762821.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия