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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/donetsk-1867805131.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.04.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска за пять минут выпустили девять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:03
2023-04-26T11:03
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили девять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 10.10 по Кировскому району города было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230426/obstrely-1867770695.html
https://ria.ru/20230426/obstrel-1867762821.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 9 снарядов по Донецку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка.
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка. - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили девять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Мужчина во дворе многоквартирного жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
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Кроме того, в 10.10 по Кировскому району города было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Дом в Ясиноватой, обстрелянный украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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Вчера, 05:40
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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