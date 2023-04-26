https://ria.ru/20230426/donetsk-1867785533.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка шестью снарядами калибром 152 миллиметра, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T09:54
2023-04-26T09:54
2023-04-26T09:54
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка шестью снарядами калибром 152 миллиметра, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html
донецк
петровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов