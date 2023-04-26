https://ria.ru/20230426/donetsk-1867785533.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка шестью снарядами калибром 152 миллиметра, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T09:54

2023-04-26T09:54

2023-04-26T09:54

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка шестью снарядами калибром 152 миллиметра, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия