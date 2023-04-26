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Украинские войска выпустили еще три снаряда по Донецку - РИА Новости, 26.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:39 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/donetsk-1867782709.html
Украинские войска выпустили еще три снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили еще три снаряда по Донецку - РИА Новости, 26.04.2023
Украинские войска выпустили еще три снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T09:39
2023-04-26T09:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html
донецк
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили еще три снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Донецка
Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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