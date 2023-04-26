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США не смогли изолировать российскую делегацию в Нью-Йорке, заявил Антонов - РИА Новости, 26.04.2023
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21:58 26.04.2023 (обновлено: 23:22 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/delegatsiya-1867994861.html
США не смогли изолировать российскую делегацию в Нью-Йорке, заявил Антонов
США не смогли изолировать российскую делегацию в Нью-Йорке, заявил Антонов - РИА Новости, 26.04.2023
США не смогли изолировать российскую делегацию в Нью-Йорке, заявил Антонов
США хотели устроить холодную атмосферу Лаврову в ходе визита в Нью-Йорк, но ни о какой изоляции делегации России не может быть и речи, заявил журналистам посол... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T21:58
2023-04-26T23:22
нью-йорк (город)
сша
россия
в мире
сергей лавров
анатолий антонов
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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. США хотели устроить холодную атмосферу Лаврову в ходе визита в Нью-Йорк, но ни о какой изоляции делегации России не может быть и речи, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов."Американцы хотели очень устроить холодную атмосферу приема нашему министру", - отметил Антонов."Конечно же, ни о какой изоляции российского министра или делегации даже речи быть не может", - подчеркнул он.
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нью-йорк (город), сша, россия, в мире, сергей лавров, анатолий антонов
Нью-Йорк (город), США, Россия, В мире, Сергей Лавров, Анатолий Антонов
США не смогли изолировать российскую делегацию в Нью-Йорке, заявил Антонов

Антонов: ни о какой изоляции российской делегации в Нью-Йорке не может быть и речи

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке
Заседание Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. США хотели устроить холодную атмосферу Лаврову в ходе визита в Нью-Йорк, но ни о какой изоляции делегации России не может быть и речи, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Американцы хотели очень устроить холодную атмосферу приема нашему министру", - отметил Антонов.
"Конечно же, ни о какой изоляции российского министра или делегации даже речи быть не может", - подчеркнул он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Антонов назвал визит Лаврова в Нью-Йорк блестящим
Вчера, 21:54
 
Нью-Йорк (город)СШАРоссияВ миреСергей ЛавровАнатолий Антонов
 
 
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