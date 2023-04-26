https://ria.ru/20230426/delegatsiya-1867994861.html

США не смогли изолировать российскую делегацию в Нью-Йорке, заявил Антонов

США не смогли изолировать российскую делегацию в Нью-Йорке, заявил Антонов - РИА Новости, 26.04.2023

США не смогли изолировать российскую делегацию в Нью-Йорке, заявил Антонов

США хотели устроить холодную атмосферу Лаврову в ходе визита в Нью-Йорк, но ни о какой изоляции делегации России не может быть и речи, заявил журналистам посол... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T21:58

2023-04-26T21:58

2023-04-26T23:22

нью-йорк (город)

сша

россия

в мире

сергей лавров

анатолий антонов

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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. США хотели устроить холодную атмосферу Лаврову в ходе визита в Нью-Йорк, но ни о какой изоляции делегации России не может быть и речи, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов."Американцы хотели очень устроить холодную атмосферу приема нашему министру", - отметил Антонов."Конечно же, ни о какой изоляции российского министра или делегации даже речи быть не может", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230426/vizit-1867994129.html

нью-йорк (город)

сша

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

нью-йорк (город), сша, россия, в мире, сергей лавров, анатолий антонов