https://ria.ru/20230426/delegatsiya-1867994861.html
США не смогли изолировать российскую делегацию в Нью-Йорке, заявил Антонов
США не смогли изолировать российскую делегацию в Нью-Йорке, заявил Антонов - РИА Новости, 26.04.2023
США не смогли изолировать российскую делегацию в Нью-Йорке, заявил Антонов
США хотели устроить холодную атмосферу Лаврову в ходе визита в Нью-Йорк, но ни о какой изоляции делегации России не может быть и речи, заявил журналистам посол... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T21:58
2023-04-26T21:58
2023-04-26T23:22
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сергей лавров
анатолий антонов
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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. США хотели устроить холодную атмосферу Лаврову в ходе визита в Нью-Йорк, но ни о какой изоляции делегации России не может быть и речи, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов."Американцы хотели очень устроить холодную атмосферу приема нашему министру", - отметил Антонов."Конечно же, ни о какой изоляции российского министра или делегации даже речи быть не может", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230426/vizit-1867994129.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), сша, россия, в мире, сергей лавров, анатолий антонов
Нью-Йорк (город), США, Россия, В мире, Сергей Лавров, Анатолий Антонов
США не смогли изолировать российскую делегацию в Нью-Йорке, заявил Антонов
Антонов: ни о какой изоляции российской делегации в Нью-Йорке не может быть и речи