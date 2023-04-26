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Луценко: более 6 млрд рублей донаправят на решение вопросов Вологодчины
Луценко: более 6 млрд рублей донаправят на решение вопросов Вологодчины - РИА Новости, 26.04.2023
Луценко: более 6 млрд рублей донаправят на решение вопросов Вологодчины
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в среду в ходе 20-й сессии утвердили первые в этом году поправки в областной бюджет, сообщает... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:23
2023-04-26T17:23
2023-04-26T17:23
вологодская область
андрей луценко
вологда
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ВОЛОГДА, 26 апр – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в среду в ходе 20-й сессии утвердили первые в этом году поправки в областной бюджет, сообщает пресс-служба регионального парламента.Доходы были увеличены почти на три миллиарда рублей за счет поступлений из федерального бюджета. Расходы повысились на 6,2 миллиарда, в том числе за счет остатков средств с прошлого года в объеме 3,2 миллиарда рублей."В частности, почти 1,8 миллиарда рублей федеральных средств направлено на развитие дорожной сферы – строительство Некрасовского моста и улицы имени поэта Романова в Вологде, а также ремонт региональных дорог. Более одного миллиарда выделено на обеспечение решений, принятых на Градостроительных советах. Кроме того, порядка 340 миллионов пойдет на завершение строительства социальных объектов, таких как пристройка к четвертой поликлинике, школа на Преминина и стадиона "Витязь" в Вологде. Еще дополнительно 94 миллиона выделено на проект "Народный бюджет", - приводятся в сообщении слова председателя Законодательного собрания области Андрея Луценко.Кроме того, поправками предусмотрены средства в объеме 240 миллионов рублей на перевод котельных в Кириллове, Шексне и поселке имени Желябова Устюженского округа на природный газ. 175 миллионов рублей направлено на решение проблем обманутых дольщиков, почти 36 миллионов на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, и порядка 45 миллионов на реставрацию Вологодского кремля.По данным пресс-службы, с учетом всех поправок доходы бюджета в 2023 году составят 114,6 миллиарда рублей, расходы – 138,4 миллиарда рублей. Дефицит в 23,8 миллиарда рублей полностью обеспечен остатками средств с 2022 года.
https://ria.ru/20230421/lutsenko-1866914766.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей луценко, вологда
Вологодская область, Андрей Луценко, Вологда
ВОЛОГДА, 26 апр – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в среду в ходе 20-й сессии утвердили первые в этом году поправки в областной бюджет, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Доходы были увеличены почти на три миллиарда рублей за счет поступлений из федерального бюджета. Расходы повысились на 6,2 миллиарда, в том числе за счет остатков средств с прошлого года в объеме 3,2 миллиарда рублей.
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"В частности, почти 1,8 миллиарда рублей федеральных средств направлено на развитие дорожной сферы – строительство Некрасовского моста и улицы имени поэта Романова в Вологде
, а также ремонт региональных дорог. Более одного миллиарда выделено на обеспечение решений, принятых на Градостроительных советах. Кроме того, порядка 340 миллионов пойдет на завершение строительства социальных объектов, таких как пристройка к четвертой поликлинике, школа на Преминина и стадиона "Витязь" в Вологде. Еще дополнительно 94 миллиона выделено на проект "Народный бюджет", - приводятся в сообщении слова председателя Законодательного собрания области Андрея Луценко
.
Кроме того, поправками предусмотрены средства в объеме 240 миллионов рублей на перевод котельных в Кириллове
, Шексне и поселке имени Желябова Устюженского округа на природный газ. 175 миллионов рублей направлено на решение проблем обманутых дольщиков, почти 36 миллионов на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, и порядка 45 миллионов на реставрацию Вологодского кремля.
По данным пресс-службы, с учетом всех поправок доходы бюджета в 2023 году составят 114,6 миллиарда рублей, расходы – 138,4 миллиарда рублей. Дефицит в 23,8 миллиарда рублей полностью обеспечен остатками средств с 2022 года.