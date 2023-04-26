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Умерла солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская - РИА Новости, 26.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:07 26.04.2023 (обновлено: 19:30 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/bondarevskaya-1867972755.html
Умерла солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская
Умерла солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская - РИА Новости, 26.04.2023
Умерла солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская
Умерла солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская, сообщило учреждение культуры в Telegram. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T19:07
2023-04-26T19:30
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культура
театр
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Умерла солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская, сообщило учреждение культуры в Telegram. Актриса скончалась 22 апреля, ей было 35 лет.Руководство и коллектив театра выразили соболезнования родным и близким артистки.В Большом театре Бондаревская исполнила партии Лауры в опере "Иоланта" и Леля в опере "Снегурочка", Марины Мнишек в опере "Борис Годунов", Дуняши в опере "Царская невеста" и другие.
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большой театр, россия, культура, театр
Культура, Большой театр, Россия, Культура, Театр
Умерла солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская

Солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская умерла в возрасте 35 лет

© Фото : пресс-служба Большого театраАнна Бондаревская
Анна Бондаревская - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : пресс-служба Большого театра
Анна Бондаревская. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Умерла солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская, сообщило учреждение культуры в Telegram.
Актриса скончалась 22 апреля, ей было 35 лет.
Руководство и коллектив театра выразили соболезнования родным и близким артистки.
В Большом театре Бондаревская исполнила партии Лауры в опере "Иоланта" и Леля в опере "Снегурочка", Марины Мнишек в опере "Борис Годунов", Дуняши в опере "Царская невеста" и другие.
 
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