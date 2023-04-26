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Умерла солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская
Умерла солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская - РИА Новости, 26.04.2023
Умерла солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская
Умерла солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская, сообщило учреждение культуры в Telegram. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T19:07
2023-04-26T19:07
2023-04-26T19:30
культура
большой театр
россия
культура
театр
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Умерла солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская, сообщило учреждение культуры в Telegram. Актриса скончалась 22 апреля, ей было 35 лет.Руководство и коллектив театра выразили соболезнования родным и близким артистки.В Большом театре Бондаревская исполнила партии Лауры в опере "Иоланта" и Леля в опере "Снегурочка", Марины Мнишек в опере "Борис Годунов", Дуняши в опере "Царская невеста" и другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большой театр, россия, культура, театр
Культура, Большой театр, Россия, Культура, Театр
Умерла солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская
Солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская умерла в возрасте 35 лет