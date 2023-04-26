https://ria.ru/20230426/bondarevskaya-1867972755.html

Умерла солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская

Умерла солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская - РИА Новости, 26.04.2023

Умерла солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская

Умерла солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская, сообщило учреждение культуры в Telegram. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T19:07

2023-04-26T19:07

2023-04-26T19:30

культура

большой театр

россия

культура

театр

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Умерла солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская, сообщило учреждение культуры в Telegram. Актриса скончалась 22 апреля, ей было 35 лет.Руководство и коллектив театра выразили соболезнования родным и близким артистки.В Большом театре Бондаревская исполнила партии Лауры в опере "Иоланта" и Леля в опере "Снегурочка", Марины Мнишек в опере "Борис Годунов", Дуняши в опере "Царская невеста" и другие.

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

большой театр, россия, культура, театр