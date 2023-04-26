https://ria.ru/20230426/bolsonaru-1867907476.html
Болсонару прибыл в полицию для дачи показаний по делу о беспорядках
Болсонару прибыл в полицию для дачи показаний по делу о беспорядках - РИА Новости, 26.04.2023
Болсонару прибыл в полицию для дачи показаний по делу о беспорядках
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару прибыл в полицию для дачи показаний по делу о беспорядках, приведших к захвату правительственных зданий в столице страны в РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:32
2023-04-26T16:32
2023-04-26T16:33
в мире
бразилия
жаир болсонару
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 апр - РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару прибыл в полицию для дачи показаний по делу о беспорядках, приведших к захвату правительственных зданий в столице страны в январе этого года, информирует новостной портал G1. Верховный суд Бразилии ранее одобрил запрос прокуратуры, предоставив Болсонару 10-дневный срок для дачи показаний. Федеральная полиция назначила допрос на 26 апреля. Сторонники Болсонару, протестовавшие против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, помещения были разграблены, были задержаны около двух тысяч человек. В прокуратуре заявили, что опубликованное 10 января и удаленное Болсонару видео, в котором он поставил под сомнение результат президентских выборов 2022 года, является, по их мнению, публичным подстрекательством к совершению преступления. Несмотря на то, что запись в социальной сети была сделана спустя два дня после беспорядков, прокуроры намерены "расследовать это поведение".
https://ria.ru/20230406/bolsonaru-1863358984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару
Болсонару прибыл в полицию для дачи показаний по делу о беспорядках
Экс-президент Бразилии Болсонару прибыл в полицию для дачи показаний по делу о беспорядках
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 апр - РИА Новости.
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару прибыл в полицию для дачи показаний по делу о беспорядках, приведших к захвату правительственных зданий в столице страны в январе этого года, информирует новостной портал G1
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"Болсонару прибыл в полицию", - сообщает портал.
Верховный суд Бразилии ранее одобрил запрос прокуратуры, предоставив Болсонару 10-дневный срок для дачи показаний. Федеральная полиция назначила допрос на 26 апреля.
Сторонники Болсонару, протестовавшие против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, помещения были разграблены, были задержаны около двух тысяч человек.
В прокуратуре заявили, что опубликованное 10 января и удаленное Болсонару видео, в котором он поставил под сомнение результат президентских выборов 2022 года, является, по их мнению, публичным подстрекательством к совершению преступления. Несмотря на то, что запись в социальной сети была сделана спустя два дня после беспорядков, прокуроры намерены "расследовать это поведение".
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