https://ria.ru/20230426/blagoustroystvo-1867788456.html

Более 240 тысяч кузбассовцев выбрали объекты благоустройства на 2024 год

Более 240 тысяч кузбассовцев выбрали объекты благоустройства на 2024 год - РИА Новости, 26.04.2023

Более 240 тысяч кузбассовцев выбрали объекты благоустройства на 2024 год

Более 240 тысяч жителей Кузбасса уже проголосовали за объекты благоустройства на 2024 год, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T10:07

2023-04-26T10:07

2023-04-26T10:07

кемеровская область

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 26 апр - РИА Новости. Более 240 тысяч жителей Кузбасса уже проголосовали за объекты благоустройства на 2024 год, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Активнее всего в онлайн-голосовании на платформе 42.gorodsreda.ru участвуют жители Юрги, Полысаева, Анжеро-Судженска, Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого, Белова, Топкинского округа и Таштагольского района. На сегодняшний день свой голос за благоустройство двора, сквера, или парка уже отдали более 240 тысяч кузбассовцев", - говорится в сообщении. "Промежуточные результаты онлайн-голосования показывают, насколько тема благоустройства важна для жителей региона. За последние годы кузбассовцы стали активными участниками тех преобразований, которые происходят в городах и сельских территориях. Мы вместе делаем Кузбасс более удобным, комфортным, красивым и современным. С жителями региона не только согласовываются проекты по благоустройству – они участвуют в их реализации, контролируют качество работ, принимают готовые объекты. Считаю, что такая форма взаимодействия с людьми благоприятно отражается на практике, ведь именно они знают, какую территорию и как необходимо благоустроить в первую очередь", – приводятся в сообщении слова Цивилева. Уточняется, что голосование проходит на платформе 42.gorodsreda.ru до 31 мая включительно в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", созданного по инициативе президента России Владимира Путина для улучшения качества жизни граждан нашей страны. Любой житель региона старше 14 лет может проголосовать за один из 111 предложенных объектов для благоустройства на странице 42.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", на виджетах общественного голосования "Госуслуги. Решаем вместе" на сайтах муниципалитетов, а также с помощью волонтеров. К этой работе привлечены 1700 студентов, которые в общественных местах разъясняют, как можно проголосовать, какие объекты определены на голосовании и на каких территориях. Также они помогают отдать свой голос за понравившийся проект с помощью приложения на своих планшетах и телефонах либо через "Госуслуги". По итогам народного онлайн-голосования будут отобраны 54 объекта для благоустройства в 2024 году. В Кемерове на голосование выставлено 13 общественных пространств, из них благоустроят 11. Новокузнечане из 23 городских пространств выбирают 11. В Анжеро-Судженске на голосование выставлено 4 общественные территории. Две из них, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят в 2024 году. Федеральную платформу для проведения онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в следующем году в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды", Минстрой России запустил в 2021 году. Жители Кузбасса ежегодно активно участвуют в проекте. В прошлом году в онлайн-голосовании приняли участие более 273 тысяч жителей региона.

https://ria.ru/20230425/aktsiya-1867601678.html

https://ria.ru/20230425/uroki-1867581594.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, сергей цивилев