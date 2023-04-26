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Белорусские военные обучились применению ядерных боеприпасов "Искандера" - РИА Новости, 26.04.2023
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10:05 26.04.2023 (обновлено: 10:54 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/belorussiya-1867787866.html
Белорусские военные обучились применению ядерных боеприпасов "Искандера"
Белорусские военные обучились применению ядерных боеприпасов "Искандера" - РИА Новости, 26.04.2023
Белорусские военные обучились применению ядерных боеприпасов "Искандера"
Белорусские военные на полигоне в России прошли обучение по применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:05
2023-04-26T10:54
безопасность
россия
белоруссия
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Белорусские военные на полигоне в России прошли обучение по применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М", сообщили в Минобороны. "На одном из полигонов Южного военного округа с 3 апреля проходили обучение расчеты отдельного ракетного дивизиона, оснащенного оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" вооруженных сил Белоруссии. Личный состав расчетов детально изучил вопросы содержания и применения тактических специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер-М", — говорится в публикации ведомства.Как отметили в Минобороны, белорусские коллеги на учениях "показали отличные результаты" и "подтвердили высокий уровень готовности к выполнению задач по предназначению".В состав ОТРК "Искандер" входят самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения.В конце марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент подчеркнул, что это не нарушает никаких международных обязательств, так как речи о передаче вооружений не идет. К 1 июля завершится строительство хранилища.
https://ria.ru/20230422/iskander-1867119240.html
https://ria.ru/20230309/ucheniya-1856799143.html
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Белорусские военные изучают применение ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М"
Белорусские военные изучают применение ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М"
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безопасность, россия, белоруссия
Безопасность, Россия, Белоруссия
Белорусские военные обучились применению ядерных боеприпасов "Искандера"

Белорусские военные обучились в России применению ядерных боеприпасов "Искандера"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Белорусские военные на полигоне в России прошли обучение по применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М", сообщили в Минобороны.
"На одном из полигонов Южного военного округа с 3 апреля проходили обучение расчеты отдельного ракетного дивизиона, оснащенного оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" вооруженных сил Белоруссии. Личный состав расчетов детально изучил вопросы содержания и применения тактических специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер-М", — говорится в публикации ведомства.
Военнослужащие во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер-М - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Белорусские расчеты комплекса "Искандер-М" завершили подготовку в России
22 апреля, 19:44
Как отметили в Минобороны, белорусские коллеги на учениях "показали отличные результаты" и "подтвердили высокий уровень готовности к выполнению задач по предназначению".
В состав ОТРК "Искандер" входят самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения.
В конце марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент подчеркнул, что это не нарушает никаких международных обязательств, так как речи о передаче вооружений не идет. К 1 июля завершится строительство хранилища.
Тренировка с расчетами ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Белорусские военные проводят учения с использованием "Искандер-М"
9 марта, 16:10
 
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