https://ria.ru/20230426/belorussiya-1867787866.html

Белорусские военные обучились применению ядерных боеприпасов "Искандера"

Белорусские военные обучились применению ядерных боеприпасов "Искандера" - РИА Новости, 26.04.2023

Белорусские военные обучились применению ядерных боеприпасов "Искандера"

Белорусские военные на полигоне в России прошли обучение по применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T10:05

2023-04-26T10:05

2023-04-26T10:54

безопасность

россия

белоруссия

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Белорусские военные на полигоне в России прошли обучение по применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М", сообщили в Минобороны. "На одном из полигонов Южного военного округа с 3 апреля проходили обучение расчеты отдельного ракетного дивизиона, оснащенного оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" вооруженных сил Белоруссии. Личный состав расчетов детально изучил вопросы содержания и применения тактических специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер-М", — говорится в публикации ведомства.Как отметили в Минобороны, белорусские коллеги на учениях "показали отличные результаты" и "подтвердили высокий уровень готовности к выполнению задач по предназначению".В состав ОТРК "Искандер" входят самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения.В конце марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент подчеркнул, что это не нарушает никаких международных обязательств, так как речи о передаче вооружений не идет. К 1 июля завершится строительство хранилища.

https://ria.ru/20230422/iskander-1867119240.html

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Белорусские военные изучают применение ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М" Белорусские военные изучают применение ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М" 2023-04-26T10:05 true PT2M04S

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Дарья Буймова

безопасность, россия, белоруссия