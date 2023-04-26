https://ria.ru/20230426/bayden-1867918965.html

Байден опубликовал первый предвыборный промо-ролик

Байден опубликовал первый предвыборный промо-ролик - РИА Новости, 26.04.2023

Байден опубликовал первый предвыборный промо-ролик

Действующий президент США Джо Байден опубликовал на YouTube первый рекламный видеоролик под названием "Флаг" в поддержку своей кандидатуры в президентской гонке РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:02

2023-04-26T17:02

2023-04-26T17:02

в мире

сша

джо байден

youtube

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден опубликовал на YouTube первый рекламный видеоролик под названием "Флаг" в поддержку своей кандидатуры в президентской гонке 2024 года, представляя себя защитником американской свободы. "Джо Байден баллотируется на повторный срок, чтобы убедиться, что солнце не зайдет над этим (американским) флагом, а обещание американской демократии не будет нарушено", - заявляется в предвыборном ролике. В ролике также говорится, что американские демократические ценности находятся под угрозой "радикальных движений, которые пытаются пересмотреть результаты выборов, запрещают книги и лишают женщин права выбора". Ранее во вторник Байден официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании.

https://ria.ru/20230426/bayden-1867807590.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, youtube