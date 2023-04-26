https://ria.ru/20230426/bayden-1867918965.html
Байден опубликовал первый предвыборный промо-ролик
Байден опубликовал первый предвыборный промо-ролик - РИА Новости, 26.04.2023
Байден опубликовал первый предвыборный промо-ролик
Действующий президент США Джо Байден опубликовал на YouTube первый рекламный видеоролик под названием "Флаг" в поддержку своей кандидатуры в президентской гонке РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:02
2023-04-26T17:02
2023-04-26T17:02
в мире
сша
джо байден
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452348_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0efa75903c36df818020e46070dbd76d.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден опубликовал на YouTube первый рекламный видеоролик под названием "Флаг" в поддержку своей кандидатуры в президентской гонке 2024 года, представляя себя защитником американской свободы. "Джо Байден баллотируется на повторный срок, чтобы убедиться, что солнце не зайдет над этим (американским) флагом, а обещание американской демократии не будет нарушено", - заявляется в предвыборном ролике. В ролике также говорится, что американские демократические ценности находятся под угрозой "радикальных движений, которые пытаются пересмотреть результаты выборов, запрещают книги и лишают женщин права выбора". Ранее во вторник Байден официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании.
https://ria.ru/20230426/bayden-1867807590.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452348_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_6f83225f2ff01184465724d26e9f0915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, youtube
В мире, США, Джо Байден, YouTube
Байден опубликовал первый предвыборный промо-ролик
Байден опубликовал первый промо-ролик своей кандидатуры для участия в выборах 2024 года
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Действующий президент США Джо Байден опубликовал на YouTube
первый рекламный видеоролик под названием "Флаг" в поддержку своей кандидатуры в президентской гонке 2024 года, представляя себя защитником американской свободы.
"Джо Байден баллотируется на повторный срок, чтобы убедиться, что солнце не зайдет над этим (американским) флагом, а обещание американской демократии не будет нарушено", - заявляется в предвыборном ролике.
В ролике также говорится, что американские демократические ценности находятся под угрозой "радикальных движений, которые пытаются пересмотреть результаты выборов, запрещают книги и лишают женщин права выбора".
Ранее во вторник Байден официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании.
"Маразм прогрессировал": Байден попался на лжи о собственной семье