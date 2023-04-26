Рейтинг@Mail.ru
Бывший постпред США при ООН унизила Байдена - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/bayden-1867801345.html
Бывший постпред США при ООН унизила Байдена
Бывший постпред США при ООН унизила Байдена - РИА Новости, 26.04.2023
Бывший постпред США при ООН унизила Байдена
Кандидат на пост президента США, экс-постпред при ООН Никки Хейли назвала американского лидера Джо Байдена "самым слабым президентом в современной истории" и... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:47
2023-04-26T10:47
в мире
сша
джо байден
никки хейли
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867687016_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_942e1200942d29e64f5fa71c58f01f18.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кандидат на пост президента США, экс-постпред при ООН Никки Хейли назвала американского лидера Джо Байдена "самым слабым президентом в современной истории" и заявила, что пришло время отправить его в отставку. "Байден был самым слабым президентом в современной истории... Пришло время отправить Джо Байдена в отставку и снова сделать Америку сильной", - заявила Хейли телеканалу Fox News. Бывший постпред США при ООН отметила, что при администрации Байдена случился "катастрофический" вывод войск из Афганистана. Хейли также добавила, что при действующем президенте США переживают "беспрецедентный пограничный кризис" и "самую сильную инфляцию за последние 40 лет". Во вторник Байден официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. В феврале Хейли сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента на выборах 2024 года. В апреле 2021 года она говорила, что не будет соперничать с бывшим президентом США Дональдом Трампом, об этом же она заявляла после своей отставки с постпреда США при ООН в 2020 году.
https://ria.ru/20230425/bayden-1867687796.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867687016_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_092268aee4fb6f75e62922177c580633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, никки хейли
В мире, США, Джо Байден, Никки Хейли
Бывший постпред США при ООН унизила Байдена

Экс-постпред США при ООН Хейли назвала Байдена слабейшим президентом в современной истории

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кандидат на пост президента США, экс-постпред при ООН Никки Хейли назвала американского лидера Джо Байдена "самым слабым президентом в современной истории" и заявила, что пришло время отправить его в отставку.
"Байден был самым слабым президентом в современной истории... Пришло время отправить Джо Байдена в отставку и снова сделать Америку сильной", - заявила Хейли телеканалу Fox News.
Бывший постпред США при ООН отметила, что при администрации Байдена случился "катастрофический" вывод войск из Афганистана. Хейли также добавила, что при действующем президенте США переживают "беспрецедентный пограничный кризис" и "самую сильную инфляцию за последние 40 лет".
Во вторник Байден официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году.
В феврале Хейли сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента на выборах 2024 года. В апреле 2021 года она говорила, что не будет соперничать с бывшим президентом США Дональдом Трампом, об этом же она заявляла после своей отставки с постпреда США при ООН в 2020 году.
Президент США Джо Байден во время обращения по ситуации в американской банковской системе - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Байден заслужил второй срок в Белом доме
Вчера, 18:21
 
В миреСШАДжо БайденНикки Хейли
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала