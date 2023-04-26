https://ria.ru/20230426/bayden-1867801345.html

Бывший постпред США при ООН унизила Байдена

Бывший постпред США при ООН унизила Байдена - РИА Новости, 26.04.2023

Бывший постпред США при ООН унизила Байдена

Кандидат на пост президента США, экс-постпред при ООН Никки Хейли назвала американского лидера Джо Байдена "самым слабым президентом в современной истории" и... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T10:47

2023-04-26T10:47

2023-04-26T10:47

в мире

сша

джо байден

никки хейли

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867687016_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_942e1200942d29e64f5fa71c58f01f18.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кандидат на пост президента США, экс-постпред при ООН Никки Хейли назвала американского лидера Джо Байдена "самым слабым президентом в современной истории" и заявила, что пришло время отправить его в отставку. "Байден был самым слабым президентом в современной истории... Пришло время отправить Джо Байдена в отставку и снова сделать Америку сильной", - заявила Хейли телеканалу Fox News. Бывший постпред США при ООН отметила, что при администрации Байдена случился "катастрофический" вывод войск из Афганистана. Хейли также добавила, что при действующем президенте США переживают "беспрецедентный пограничный кризис" и "самую сильную инфляцию за последние 40 лет". Во вторник Байден официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. В феврале Хейли сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента на выборах 2024 года. В апреле 2021 года она говорила, что не будет соперничать с бывшим президентом США Дональдом Трампом, об этом же она заявляла после своей отставки с постпреда США при ООН в 2020 году.

https://ria.ru/20230425/bayden-1867687796.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, джо байден, никки хейли