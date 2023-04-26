Бывший постпред США при ООН унизила Байдена
Экс-постпред США при ООН Хейли назвала Байдена слабейшим президентом в современной истории
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кандидат на пост президента США, экс-постпред при ООН Никки Хейли назвала американского лидера Джо Байдена "самым слабым президентом в современной истории" и заявила, что пришло время отправить его в отставку.
"Байден был самым слабым президентом в современной истории... Пришло время отправить Джо Байдена в отставку и снова сделать Америку сильной", - заявила Хейли телеканалу Fox News.
Бывший постпред США при ООН отметила, что при администрации Байдена случился "катастрофический" вывод войск из Афганистана. Хейли также добавила, что при действующем президенте США переживают "беспрецедентный пограничный кризис" и "самую сильную инфляцию за последние 40 лет".
Во вторник Байден официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году.
В феврале Хейли сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента на выборах 2024 года. В апреле 2021 года она говорила, что не будет соперничать с бывшим президентом США Дональдом Трампом, об этом же она заявляла после своей отставки с постпреда США при ООН в 2020 году.