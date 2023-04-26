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Профессор рассказал о призраках, преследующих Байдена - РИА Новости, 26.04.2023
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06:59 26.04.2023 (обновлено: 07:24 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/bayden-1867765629.html
Профессор рассказал о призраках, преследующих Байдена
Профессор рассказал о призраках, преследующих Байдена - РИА Новости, 26.04.2023
Профессор рассказал о призраках, преследующих Байдена
Президента США Джо Байдена на Украине преследуют призраки войны во Вьетнаме, такое мнение высказал в статье на портале The Conversation профессор истории... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T06:59
2023-04-26T07:24
в мире
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вьетнам
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джо байден
барак обама
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Президента США Джо Байдена на Украине преследуют призраки войны во Вьетнаме, такое мнение высказал в статье на портале The Conversation профессор истории Университета Торонто Рональд Прюссен."Тени таких вьетнамских призраков очевидны в тщательно выверенном подходе Байдена к Украине, особенно в его продуманном нежелании задействовать американские войска в боевых действиях", – написал автор.Байден, отметил Прюссен, был одним из немногих, кто советовал президенту США Бараку Обаме перед наращиванием контингента в Афганистане помнить об ужасных последствиях эскалации конфликта во Вьетнаме. Тогда Байдену не удалось переубедить его, однако, по мнению автора статьи, действующий президент США держит в уме уроки Вьетнама в своей политике в отношении Украины.Автор считает, что "призрак Вьетнама" заставляет Байдена балансировать между желаемыми целями и разумными методами их достижения. Это, как пишет Прюссен, подтверждается решительной поддержкой Украины, но нежеланием отправлять туда американские войска и втягиваться в конфликт напрямую.Байдену предстоит сложная внутренняя борьба в случае его переизбрания на второй президентский срок, считает профессор. Однако вопрос о том, сможет ли он сохранить прежний баланс, автор оставляет открытым.Байден ранее официально объявил о намерении вновь бороться за пост президента США. Старейшему в истории американскому лидеру на момент следующих выборов будет 82 года, а если он победит и проработает весь срок, на момент его завершения — 86 лет.
https://ria.ru/20230425/bayden-1867687796.html
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в мире, сша, украина, вьетнам, россия, джо байден, барак обама
В мире, США, Украина, Вьетнам, Россия, Джо Байден, Барак Обама
Профессор рассказал о призраках, преследующих Байдена

Профессор Прюссен: Байдена на Украине преследуют призраки войны во Вьетнаме

© Фото : Офис Президента УкраиныВизит президента США Джо Байдена в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Визит президента США Джо Байдена в Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Президента США Джо Байдена на Украине преследуют призраки войны во Вьетнаме, такое мнение высказал в статье на портале The Conversation профессор истории Университета Торонто Рональд Прюссен.
"Тени таких вьетнамских призраков очевидны в тщательно выверенном подходе Байдена к Украине, особенно в его продуманном нежелании задействовать американские войска в боевых действиях", – написал автор.
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Байден, отметил Прюссен, был одним из немногих, кто советовал президенту США Бараку Обаме перед наращиванием контингента в Афганистане помнить об ужасных последствиях эскалации конфликта во Вьетнаме. Тогда Байдену не удалось переубедить его, однако, по мнению автора статьи, действующий президент США держит в уме уроки Вьетнама в своей политике в отношении Украины.
Автор считает, что "призрак Вьетнама" заставляет Байдена балансировать между желаемыми целями и разумными методами их достижения. Это, как пишет Прюссен, подтверждается решительной поддержкой Украины, но нежеланием отправлять туда американские войска и втягиваться в конфликт напрямую.
Байдену предстоит сложная внутренняя борьба в случае его переизбрания на второй президентский срок, считает профессор. Однако вопрос о том, сможет ли он сохранить прежний баланс, автор оставляет открытым.
Байден ранее официально объявил о намерении вновь бороться за пост президента США. Старейшему в истории американскому лидеру на момент следующих выборов будет 82 года, а если он победит и проработает весь срок, на момент его завершения — 86 лет.
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В миреСШАУкраинаВьетнамРоссияДжо БайденБарак Обама
 
 
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