https://ria.ru/20230426/baskov-1867540152.html

Соседи Николая Баскова выставили певцу требования

Соседи Николая Баскова выставили певцу требования - РИА Новости, 26.04.2023

Соседи Николая Баскова выставили певцу требования

Народный артист России Николай Басков пожаловался в интервью "Пятому каналу", что соседи разрешили ему петь в строго отведенное время. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T01:18

2023-04-26T01:18

2023-04-26T01:26

шоубиз

николай басков

валентин юдашкин

жилье

квартира

знаменитости

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Народный артист России Николай Басков пожаловался в интервью "Пятому каналу", что соседи разрешили ему петь в строго отведенное время. По словам артиста, он даже начал строить загородный дом, в том числе, ради занятий музыкой. Тем не менее артист до сих пор не переехал в новое жилье из-за затянувшегося строительства. Сейчас Николай Басков проживает в многоквартирном доме. По данным СМИ, квартиру стоимостью около десяти миллионов долларов музыкант получил в подарок. Дизайном интерьера занимался Валентин Юдашкин.

https://ria.ru/20230130/shura-1848496552.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

николай басков, валентин юдашкин, жилье, квартира, знаменитости