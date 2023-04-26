Соседи Николая Баскова выставили певцу требования
Соседи Николая Баскова выставили певцу требования из-за шума
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Народный артист России Николай Басков пожаловался в интервью "Пятому каналу", что соседи разрешили ему петь в строго отведенное время.
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"В доме я не могу заниматься на фортепиано. Соседи иногда мне намекают, что я все-таки громогласно оповещаю нижний и верхний этаж своим голосом. Они мне говорят, до какого времени мне можно петь. Это впервые такое в моей жизни", – рассказал исполнитель.
По словам артиста, он даже начал строить загородный дом, в том числе, ради занятий музыкой.
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"Я его строю для того, чтобы в нем было для меня место, прежде всего. Как для человека, который может просто почувствовать себя в пространстве, заниматься там музыкой", – признался певец.
Тем не менее артист до сих пор не переехал в новое жилье из-за затянувшегося строительства.
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"Все очень тяжело. Очень большие задержки", – заключил он.
Сейчас Николай Басков проживает в многоквартирном доме. По данным СМИ, квартиру стоимостью около десяти миллионов долларов музыкант получил в подарок. Дизайном интерьера занимался Валентин Юдашкин.