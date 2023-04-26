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Соседи Николая Баскова выставили певцу требования - РИА Новости, 26.04.2023
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Шоубиз
 
01:18 26.04.2023 (обновлено: 01:26 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/baskov-1867540152.html
Соседи Николая Баскова выставили певцу требования
Соседи Николая Баскова выставили певцу требования - РИА Новости, 26.04.2023
Соседи Николая Баскова выставили певцу требования
Народный артист России Николай Басков пожаловался в интервью "Пятому каналу", что соседи разрешили ему петь в строго отведенное время. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T01:18
2023-04-26T01:26
шоубиз
николай басков
валентин юдашкин
жилье
квартира
знаменитости
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Народный артист России Николай Басков пожаловался в интервью "Пятому каналу", что соседи разрешили ему петь в строго отведенное время. По словам артиста, он даже начал строить загородный дом, в том числе, ради занятий музыкой. Тем не менее артист до сих пор не переехал в новое жилье из-за затянувшегося строительства. Сейчас Николай Басков проживает в многоквартирном доме. По данным СМИ, квартиру стоимостью около десяти миллионов долларов музыкант получил в подарок. Дизайном интерьера занимался Валентин Юдашкин.
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николай басков, валентин юдашкин, жилье, квартира, знаменитости
Шоубиз, Николай Басков, Валентин Юдашкин, Жилье, Квартира, Знаменитости
Соседи Николая Баскова выставили певцу требования

Соседи Николая Баскова выставили певцу требования из-за шума

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Народный артист России Николай Басков пожаловался в интервью "Пятому каналу", что соседи разрешили ему петь в строго отведенное время.
«

"В доме я не могу заниматься на фортепиано. Соседи иногда мне намекают, что я все-таки громогласно оповещаю нижний и верхний этаж своим голосом. Они мне говорят, до какого времени мне можно петь. Это впервые такое в моей жизни", – рассказал исполнитель.

По словам артиста, он даже начал строить загородный дом, в том числе, ради занятий музыкой.
«

"Я его строю для того, чтобы в нем было для меня место, прежде всего. Как для человека, который может просто почувствовать себя в пространстве, заниматься там музыкой", – признался певец.

Тем не менее артист до сих пор не переехал в новое жилье из-за затянувшегося строительства.
«

"Все очень тяжело. Очень большие задержки", – заключил он.

Сейчас Николай Басков проживает в многоквартирном доме. По данным СМИ, квартиру стоимостью около десяти миллионов долларов музыкант получил в подарок. Дизайном интерьера занимался Валентин Юдашкин.
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ШоубизНиколай БасковВалентин ЮдашкинЖильеКвартираЗнаменитости
 
 
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