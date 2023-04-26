https://ria.ru/20230426/banki-1867817559.html
В Швейцарии испугались из-за неготовности банков к кризисным ситуациям
В Швейцарии испугались из-за неготовности банков к кризисным ситуациям - РИА Новости, 26.04.2023
В Швейцарии испугались из-за неготовности банков к кризисным ситуациям
Системно значимые финансовые организации Швейцарии не в полной мере подготовлены к кризисным ситуациям, рабочий план на случай чрезвычайных событий есть только... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:48
2023-04-26T11:48
2023-04-26T11:48
в мире
экономика
швейцария
credit suisse
ubs
raiffeisen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_4e90096b37b96724b47a6857936ef809.jpg
ЦЮРИХ, 26 апр – РИА Новости. Системно значимые финансовые организации Швейцарии не в полной мере подготовлены к кризисным ситуациям, рабочий план на случай чрезвычайных событий есть только у компании Райффайзен, сообщило в среду швейцарское управление по надзору за финансовым рынком (FINMA). Финрегулятор ежегодно оценивает планы по восстановлению и санации системно значимых банков Credit Suisse, UBS, PostFinance, Raiffeisen и Zürcher Kantonalbank (ZKB, Кантональный банк Цюриха). "В своих планах восстановления упомянутые учреждения показывают, как они стабилизируют свою деятельность в условиях кризиса. Планирование восстановления призвано показать, как системно значимые учреждения могут быть реструктурированы или ликвидированы на основе существующих законодательных правил … при этом сохраняя свои системно значимые функции", - говорится в сообщении. По оценке финрегулятора, чрезвычайный план Райффайзена впервые соответствует требованиям для бесперебойного продолжения системно важных функций, если банк окажется под угрозой банкротства. "Райффайзен может обеспечить достаточный капитал для рекапитализации и продолжения деятельности в случае кризиса", - отмечается в заявлении. План ZKB не готов к реализации, поскольку банк не зарезервировал достаточный капитал для рекапитализации на случай кризисных событий. Банк PostFinance должен пересмотреть свою стратегию по рекапитализации, считает финрегулятор. Уточняется, что FINMA рассматривала кризисные планы Credit Suisse и UBS, о слиянии которых было объявлено в марте, как готовые к реализации. В текущем отчете ситуация со слиянием указанных банков не рассматривается. При этом генеральный директор финрегулятора Урбан Ангерн отметил, что события, связанные с Credit Suisse, показывают, насколько важно комплексно готовиться к кризисам. "У властей были варианты с планом реструктуризации и чрезвычайным планом, которых просто не существовало десять лет назад. В то же время очевидно, что из кризиса Credit Suisse следует извлечь важные уроки для подготовки к будущему кризису", - приводятся слова Ангерна в сообщении. В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже только за один день обвалилась на четверть. Наблюдатели опасались краха банка вследствие волны банкротств банков в США. После этого центробанк Швейцарии заявил, что крупнейший банк страны UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20230426/bank-1867809745.html
https://ria.ru/20230419/bank-1866206887.html
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_39ea91a6b98fae18d33614b493b80488.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, швейцария, credit suisse , ubs, raiffeisen
В мире, Экономика, Швейцария, Credit Suisse , UBS, Raiffeisen
В Швейцарии испугались из-за неготовности банков к кризисным ситуациям
FINMA: системно значимые банки Швейцарии не до конца готовы к кризисным ситуациям
ЦЮРИХ, 26 апр – РИА Новости.
Системно значимые финансовые организации Швейцарии не в полной мере подготовлены к кризисным ситуациям, рабочий план на случай чрезвычайных событий есть только у компании Райффайзен, сообщило в среду швейцарское управление по надзору за финансовым рынком (FINMA
).
Финрегулятор ежегодно оценивает планы по восстановлению и санации системно значимых банков Credit Suisse
, UBS
, PostFinance, Raiffeisen
и Zürcher Kantonalbank (ZKB, Кантональный банк Цюриха
).
"В своих планах восстановления упомянутые учреждения показывают, как они стабилизируют свою деятельность в условиях кризиса. Планирование восстановления призвано показать, как системно значимые учреждения могут быть реструктурированы или ликвидированы на основе существующих законодательных правил … при этом сохраняя свои системно значимые функции", - говорится в сообщении.
По оценке финрегулятора, чрезвычайный план Райффайзена впервые соответствует требованиям для бесперебойного продолжения системно важных функций, если банк окажется под угрозой банкротства. "Райффайзен может обеспечить достаточный капитал для рекапитализации и продолжения деятельности в случае кризиса", - отмечается в заявлении.
В США акции First Republic Bank рухнули на 22 процента на фоне краха SVB
План ZKB не готов к реализации, поскольку банк не зарезервировал достаточный капитал для рекапитализации на случай кризисных событий. Банк PostFinance должен пересмотреть свою стратегию по рекапитализации, считает финрегулятор.
Уточняется, что FINMA рассматривала кризисные планы Credit Suisse и UBS, о слиянии которых было объявлено в марте, как готовые к реализации. В текущем отчете ситуация со слиянием указанных банков не рассматривается.
При этом генеральный директор финрегулятора Урбан Ангерн отметил, что события, связанные с Credit Suisse, показывают, насколько важно комплексно готовиться к кризисам. "У властей были варианты с планом реструктуризации и чрезвычайным планом, которых просто не существовало десять лет назад. В то же время очевидно, что из кризиса Credit Suisse следует извлечь важные уроки для подготовки к будущему кризису", - приводятся слова Ангерна в сообщении.
В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже только за один день обвалилась на четверть. Наблюдатели опасались краха банка вследствие волны банкротств банков в США
. После этого центробанк Швейцарии заявил, что крупнейший банк страны UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).
Credit Suisse опровергла данные об обслуживании счетов тысяч нацистов