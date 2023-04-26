https://ria.ru/20230426/banki-1867817559.html

В Швейцарии испугались из-за неготовности банков к кризисным ситуациям

В Швейцарии испугались из-за неготовности банков к кризисным ситуациям - РИА Новости, 26.04.2023

В Швейцарии испугались из-за неготовности банков к кризисным ситуациям

Системно значимые финансовые организации Швейцарии не в полной мере подготовлены к кризисным ситуациям, рабочий план на случай чрезвычайных событий есть только... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:48

2023-04-26T11:48

2023-04-26T11:48

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ЦЮРИХ, 26 апр – РИА Новости. Системно значимые финансовые организации Швейцарии не в полной мере подготовлены к кризисным ситуациям, рабочий план на случай чрезвычайных событий есть только у компании Райффайзен, сообщило в среду швейцарское управление по надзору за финансовым рынком (FINMA). Финрегулятор ежегодно оценивает планы по восстановлению и санации системно значимых банков Credit Suisse, UBS, PostFinance, Raiffeisen и Zürcher Kantonalbank (ZKB, Кантональный банк Цюриха). "В своих планах восстановления упомянутые учреждения показывают, как они стабилизируют свою деятельность в условиях кризиса. Планирование восстановления призвано показать, как системно значимые учреждения могут быть реструктурированы или ликвидированы на основе существующих законодательных правил … при этом сохраняя свои системно значимые функции", - говорится в сообщении. По оценке финрегулятора, чрезвычайный план Райффайзена впервые соответствует требованиям для бесперебойного продолжения системно важных функций, если банк окажется под угрозой банкротства. "Райффайзен может обеспечить достаточный капитал для рекапитализации и продолжения деятельности в случае кризиса", - отмечается в заявлении. План ZKB не готов к реализации, поскольку банк не зарезервировал достаточный капитал для рекапитализации на случай кризисных событий. Банк PostFinance должен пересмотреть свою стратегию по рекапитализации, считает финрегулятор. Уточняется, что FINMA рассматривала кризисные планы Credit Suisse и UBS, о слиянии которых было объявлено в марте, как готовые к реализации. В текущем отчете ситуация со слиянием указанных банков не рассматривается. При этом генеральный директор финрегулятора Урбан Ангерн отметил, что события, связанные с Credit Suisse, показывают, насколько важно комплексно готовиться к кризисам. "У властей были варианты с планом реструктуризации и чрезвычайным планом, которых просто не существовало десять лет назад. В то же время очевидно, что из кризиса Credit Suisse следует извлечь важные уроки для подготовки к будущему кризису", - приводятся слова Ангерна в сообщении. В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже только за один день обвалилась на четверть. Наблюдатели опасались краха банка вследствие волны банкротств банков в США. После этого центробанк Швейцарии заявил, что крупнейший банк страны UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20230426/bank-1867809745.html

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швейцария

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, швейцария, credit suisse , ubs, raiffeisen