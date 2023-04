СМИ: First Republic Bank попробует продать часть активов по завышенной цене

https://ria.ru/20230426/bank-1867943081.html

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Американский банк First Republic попытается убедить других участников отрасли приобрести часть его активов выше рыночной цены для спасения самого предприятия и оздоровления банковской сферы, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники. Ранее First Republic Bank отметил в отчетности, что потерял более 100 миллиардов долларов депозитов за первый квартал текущего года при том, что получил дополнительную помощь в 30 миллиардов долларов в виде совокупных депозитов от американских банковских гигантов, включая Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo. На этом фоне агентство Блумберг сообщало, что банк рассматривает продажу своих активов на сумму до 100 миллиардов долларов. "Консультанты First Republic попытаются убедить крупные американские банки, которые уже поддержали его, оказать еще одну услугу", - пишет телеканал со слов источников. "По словам банкиров, знакомых с ситуацией, предложение будет выглядеть примерно так: приобрести облигации у First Republic по ставкам выше рыночных при общей потере в несколько миллиардов долларов - или столкнуться с выплатами Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) объемом примерно 30 миллиардов долларов, когда First Republic потерпит крах", - уточняет CNBC. Как утверждают источники, банк считает, что покупка его активов по завышенной цене будет верным шагом в сторону оздоровления банковской системы, а также собственного благополучия. Помимо этого, консультанты First Republic уверены, что если кто-то из банков пойдет такой шаг, это поспособствует возможности его рекапитализации. Как утверждают источники, консультанты уже составили список потенциальных покупателей новых акций банка. Тем не менее, как сообщает телеканал, неоднозначным моментом является то, что консультанты First Republic полагаются на посредничество правительства США в вопросе созыва руководителей банков страны для обсуждения возможных решений. При этом, со слов источника CNBC, правительство в прошлые выходные уже обращалось к одному из крупнейших банков США с просьбой быть готовым к действию по ситуации с First Republic, однако далее ничего не последовало. Источник газеты Politico позднее заявил, что не ожидает, что кто-то станет покупать активы First Republic без серьезных гарантий со стороны правительства. По оценке советников First Republic, предприятие потеряет 27 миллиардов долларов при возможном переходе под госконтроль из-за уценки всего портфеля банка.

