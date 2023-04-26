https://ria.ru/20230426/bank-1867809745.html
В США акции First Republic Bank рухнули на 22 процента на фоне краха SVB
В США акции First Republic Bank рухнули на 22 процента на фоне краха SVB - РИА Новости, 26.04.2023
В США акции First Republic Bank рухнули на 22 процента на фоне краха SVB
Акции американского First Republic Bank обрушились почти на четверть после публикации финансового отчета с данными о массовом оттоке депозитов. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:24
2023-04-26T11:24
2023-04-26T14:41
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Акции американского First Republic Bank обрушились почти на четверть после публикации финансового отчета с данными о массовом оттоке депозитов.По состоянию на 10:11 мск бумаги дешевеют на постторгах на 22,13%, до 16 долларов за акцию. В конце 2022 года банк занимал 14-е место в США по объемам активов.Депозиты банка, которые в IV квартале 2022 года насчитывали 176,43 миллиарда долларов, сократились до 104,47 миллиарда, притом что кредитная организация получила дополнительную помощь в 30 миллиардов долларов от Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo. Массовый уход вкладчиков начался на фоне самого крупного банкротства банка в США после кризиса 2008 года — в марте регуляторы Калифорнии закрыли Silicon Valley Bank. Его крах связан с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы, что повлекло обесценение активов на балансах многих финансовых институтов.Банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами, писала газета The New York Times. На этом фоне на рынке произошел сброс акций таких банков, как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из них обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.Восьмого марта было объявлено о закрытии криптоориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
https://ria.ru/20230425/dollar-1867658011.html
https://ria.ru/20230421/zamorozka-1866772856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калифорния, bank of america, citigroup, сша, в мире
Калифорния, Bank of America, Citigroup, США, В мире
В США акции First Republic Bank рухнули на 22 процента на фоне краха SVB
В США First Republic Bank потерял сто миллиардов долларов депозитов в первом квартале
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Акции американского First Republic Bank обрушились почти на четверть после публикации финансового отчета с данными о массовом оттоке депозитов.
По состоянию на 10:11 мск бумаги дешевеют на постторгах на 22,13%, до 16 долларов за акцию. В конце 2022 года банк занимал 14-е место в США по объемам активов.
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Депозиты банка, которые в IV квартале 2022 года насчитывали 176,43 миллиарда долларов, сократились до 104,47 миллиарда, притом что кредитная организация получила дополнительную помощь в 30 миллиардов долларов от Bank of America
, Citigroup
, JPMorgan Chase и Wells Fargo.
«
"После закрытия нескольких банков в марте мы столкнулись с беспрецедентным оттоком депозитов", — приводятся в отчете слова финансового директора банка Нила Холланда.
Массовый уход вкладчиков начался на фоне самого крупного банкротства банка в США
после кризиса 2008 года — в марте регуляторы Калифорнии
закрыли Silicon Valley Bank
. Его крах связан с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы, что повлекло обесценение активов на балансах многих финансовых институтов.
Банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами, писала газета The New York Times. На этом фоне на рынке произошел сброс акций таких банков, как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из них обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.
Восьмого марта было объявлено о закрытии криптоориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
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