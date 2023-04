https://ria.ru/20230426/bank-1867809745.html

В США акции First Republic Bank рухнули на 22 процента на фоне краха SVB

В США акции First Republic Bank рухнули на 22 процента на фоне краха SVB - РИА Новости, 26.04.2023

В США акции First Republic Bank рухнули на 22 процента на фоне краха SVB

Акции американского First Republic Bank обрушились почти на четверть после публикации финансового отчета с данными о массовом оттоке депозитов. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:24

2023-04-26T11:24

2023-04-26T14:41

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Акции американского First Republic Bank обрушились почти на четверть после публикации финансового отчета с данными о массовом оттоке депозитов.По состоянию на 10:11 мск бумаги дешевеют на постторгах на 22,13%, до 16 долларов за акцию. В конце 2022 года банк занимал 14-е место в США по объемам активов.Депозиты банка, которые в IV квартале 2022 года насчитывали 176,43 миллиарда долларов, сократились до 104,47 миллиарда, притом что кредитная организация получила дополнительную помощь в 30 миллиардов долларов от Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo. Массовый уход вкладчиков начался на фоне самого крупного банкротства банка в США после кризиса 2008 года — в марте регуляторы Калифорнии закрыли Silicon Valley Bank. Его крах связан с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы, что повлекло обесценение активов на балансах многих финансовых институтов.Банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами, писала газета The New York Times. На этом фоне на рынке произошел сброс акций таких банков, как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из них обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.Восьмого марта было объявлено о закрытии криптоориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

