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В Балашихе создали штаб комитета семей и воинов Отечества - РИА Новости, 26.04.2023
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16:15 26.04.2023 (обновлено: 16:16 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/balashikha-1867903375.html
В Балашихе создали штаб комитета семей и воинов Отечества
В Балашихе создали штаб комитета семей и воинов Отечества - РИА Новости, 26.04.2023
В Балашихе создали штаб комитета семей и воинов Отечества
В администрации городского округа Балашиха принято решение о создании муниципального штаба комитета семей и воинов Отечества. Его возглавит советник главы... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:15
2023-04-26T16:16
балашиха
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В администрации городского округа Балашиха принято решение о создании муниципального штаба комитета семей и воинов Отечества. Его возглавит советник главы города Наталья Махонина, сообщает пресс-служба администрации."Очень хочется помочь военнослужащим, мобилизованным и их семьям. В нашем городе проводится значительная работа в этом направлении. Помощь семьям оказывают сотрудники центра поддержки, волонтёры и предприятия. В будущем мы составим план работы и определим деятельность, которую будем вести", - сказала Наталья Махонина, слова ко торой приводит пресс-служба.Военнослужащим, мобилизованным и членам их семей будут оказывать психологическую, юридическую и гуманитарную помощь."Необходимо всегда поддерживать контакт с семьёй. Жёны, дети и родители бойцов должны чувствовать нашу заботу и любовь. Мы ощущаем большую ответственность за них, безвозмездно оказываем юридическую помощь, также с членами семей работают психологи. Самое важное сейчас - это оказывать помощь детям", - цитирует пресс-служба руководителя регионального комитета семей и воинов Отечества Марину Мигунову.В Балашихе работают два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО. Они находятся в местном отделении партии "Единая Россия" и в городской Общественной палате. Также в городе работают дополнительные пункты приёма. За помощью можно обратиться в Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей на базе центра "Семья" на Московском проезде.
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балашиха
Балашиха

В Балашихе создали штаб комитета семей и воинов Отечества

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации городского округа БалашихаВ Балашихе создали штаб комитета семей и воинов Отечества
В Балашихе создали штаб комитета семей и воинов Отечества - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации городского округа Балашиха
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В администрации городского округа Балашиха принято решение о создании муниципального штаба комитета семей и воинов Отечества. Его возглавит советник главы города Наталья Махонина, сообщает пресс-служба администрации.
"Очень хочется помочь военнослужащим, мобилизованным и их семьям. В нашем городе проводится значительная работа в этом направлении. Помощь семьям оказывают сотрудники центра поддержки, волонтёры и предприятия. В будущем мы составим план работы и определим деятельность, которую будем вести", - сказала Наталья Махонина, слова ко торой приводит пресс-служба.
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Военнослужащим, мобилизованным и членам их семей будут оказывать психологическую, юридическую и гуманитарную помощь.
"Необходимо всегда поддерживать контакт с семьёй. Жёны, дети и родители бойцов должны чувствовать нашу заботу и любовь. Мы ощущаем большую ответственность за них, безвозмездно оказываем юридическую помощь, также с членами семей работают психологи. Самое важное сейчас - это оказывать помощь детям", - цитирует пресс-служба руководителя регионального комитета семей и воинов Отечества Марину Мигунову.
В Балашихе работают два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО. Они находятся в местном отделении партии "Единая Россия" и в городской Общественной палате. Также в городе работают дополнительные пункты приёма. За помощью можно обратиться в Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей на базе центра "Семья" на Московском проезде.
 
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