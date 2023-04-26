https://ria.ru/20230426/artemovsk-1867869327.html

Штурмовые отряды продолжили уничтожение подразделений ВСУ в Артемовске

Штурмовые отряды продолжили уничтожение подразделений ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 26.04.2023

Штурмовые отряды продолжили уничтожение подразделений ВСУ в Артемовске

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части Артемовска, заявили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:30

2023-04-26T14:30

2023-04-26T14:43

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

артемовск

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части Артемовска, заявили в среду в Минобороны РФ.Отмечается, что на донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений украинских военных и наемников в западной части Артемовска.

https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867871492.html

россия

артемовск

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, артемовск