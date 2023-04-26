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Штурмовые отряды продолжили уничтожение подразделений ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 26.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:30 26.04.2023 (обновлено: 14:43 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/artemovsk-1867869327.html
Штурмовые отряды продолжили уничтожение подразделений ВСУ в Артемовске
Штурмовые отряды продолжили уничтожение подразделений ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 26.04.2023
Штурмовые отряды продолжили уничтожение подразделений ВСУ в Артемовске
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части Артемовска, заявили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:30
2023-04-26T14:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
артемовск
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части Артемовска, заявили в среду в Минобороны РФ.Отмечается, что на донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений украинских военных и наемников в западной части Артемовска.
https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867871492.html
россия
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Артемовск
Штурмовые отряды продолжили уничтожение подразделений ВСУ в Артемовске

Минобороны: штурмовые отряды продолжили уничтожение подразделений ВСУ в Артемовске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" на одной из улиц Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер на одной из улиц Артемовска - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы ЧВК "Вагнер" на одной из улиц Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части Артемовска, заявили в среду в Минобороны РФ.
Отмечается, что на донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений украинских военных и наемников в западной части Артемовска.
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