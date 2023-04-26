https://ria.ru/20230426/artemovsk-1867869327.html
Штурмовые отряды продолжили уничтожение подразделений ВСУ в Артемовске
Штурмовые отряды продолжили уничтожение подразделений ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 26.04.2023
Штурмовые отряды продолжили уничтожение подразделений ВСУ в Артемовске
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части Артемовска, заявили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:30
2023-04-26T14:30
2023-04-26T14:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
артемовск
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части Артемовска, заявили в среду в Минобороны РФ.Отмечается, что на донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений украинских военных и наемников в западной части Артемовска.
https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867871492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Артемовск
Штурмовые отряды продолжили уничтожение подразделений ВСУ в Артемовске
Минобороны: штурмовые отряды продолжили уничтожение подразделений ВСУ в Артемовске