https://ria.ru/20230426/artemovsk-1867869238.html

Российские военные пресекли попытки контратак ВСУ в Артемовске

Российские военные пресекли попытки контратак ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 26.04.2023

Российские военные пресекли попытки контратак ВСУ в Артемовске

Российские военные пресекли попытки контратак ВСУ на севере и юге Артемовска, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:30

2023-04-26T14:30

2023-04-26T15:12

специальная военная операция на украине

артемовск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

горловка

евгений пригожин

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867509625_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_8bd78883e9718f8755e1e4907cc1aaf6.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные пресекли попытки контратак ВСУ на севере и юге Артемовска, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.За минувшие сутки штурмовые отряды продолжали уничтожать украинских военных и наемников в западной части города.Артиллеристы Южной группировки войск и авиация поразили несколько целей противника в ДНР. Всего Киев потерял на Донецком направлении за сутки до 300 военнослужащих и наемников.Накануне Вооруженным силам удалось пресечь попытки Киева перебросить резервы в Артемовск. Как сообщил в понедельник корреспондент РИА Новости, бойцы "Группы Вагнера" продвинулись на западных окраинах города и ведут бои уже за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института.В середине апреля основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80 процентов Артемовска. Группировка ВСУ находится в оперативном окружении, но речи о котле пока не идет, уточнил он на прошлой неделе.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

артемовск

донецкая народная республика

горловка

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, горловка, евгений пригожин, донбасс