Российские военные пресекли попытки контратак ВСУ в Артемовске
Минобороны: российские военные пресекли попытки контратак ВСУ на севере и юге Артемовска
Артемовск. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные пресекли попытки контратак ВСУ на севере и юге Артемовска, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
За минувшие сутки штурмовые отряды продолжали уничтожать украинских военных и наемников в западной части города.
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"Подразделения ВДВ и Южной группировки войск оказывали поддержку их действиям, а также пресекали попытки украинских подразделений контратаковать на северном и южном флангах", — рассказали в ведомстве.
Артиллеристы Южной группировки войск и авиация поразили несколько целей противника в ДНР. Всего Киев потерял на Донецком направлении за сутки до 300 военнослужащих и наемников.
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Накануне Вооруженным силам удалось пресечь попытки Киева перебросить резервы в Артемовск. Как сообщил в понедельник корреспондент РИА Новости, бойцы "Группы Вагнера" продвинулись на западных окраинах города и ведут бои уже за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института.
В середине апреля основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80 процентов Артемовска. Группировка ВСУ находится в оперативном окружении, но речи о котле пока не идет, уточнил он на прошлой неделе.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.