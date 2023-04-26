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Российские военные пресекли попытки контратак ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 26.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:30 26.04.2023 (обновлено: 15:12 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/artemovsk-1867869238.html
Российские военные пресекли попытки контратак ВСУ в Артемовске
Российские военные пресекли попытки контратак ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 26.04.2023
Российские военные пресекли попытки контратак ВСУ в Артемовске
Российские военные пресекли попытки контратак ВСУ на севере и юге Артемовска, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:30
2023-04-26T15:12
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
горловка
евгений пригожин
донбасс
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные пресекли попытки контратак ВСУ на севере и юге Артемовска, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.За минувшие сутки штурмовые отряды продолжали уничтожать украинских военных и наемников в западной части города.Артиллеристы Южной группировки войск и авиация поразили несколько целей противника в ДНР. Всего Киев потерял на Донецком направлении за сутки до 300 военнослужащих и наемников.Накануне Вооруженным силам удалось пресечь попытки Киева перебросить резервы в Артемовск. Как сообщил в понедельник корреспондент РИА Новости, бойцы "Группы Вагнера" продвинулись на западных окраинах города и ведут бои уже за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института.В середине апреля основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80 процентов Артемовска. Группировка ВСУ находится в оперативном окружении, но речи о котле пока не идет, уточнил он на прошлой неделе.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
артемовск
донецкая народная республика
горловка
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артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, горловка, евгений пригожин, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Горловка, Евгений Пригожин, Донбасс
Российские военные пресекли попытки контратак ВСУ в Артемовске

Минобороны: российские военные пресекли попытки контратак ВСУ на севере и юге Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные пресекли попытки контратак ВСУ на севере и юге Артемовска, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
За минувшие сутки штурмовые отряды продолжали уничтожать украинских военных и наемников в западной части города.
«
"Подразделения ВДВ и Южной группировки войск оказывали поддержку их действиям, а также пресекали попытки украинских подразделений контратаковать на северном и южном флангах", — рассказали в ведомстве.
Артиллеристы Южной группировки войск и авиация поразили несколько целей противника в ДНР. Всего Киев потерял на Донецком направлении за сутки до 300 военнослужащих и наемников.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Накануне Вооруженным силам удалось пресечь попытки Киева перебросить резервы в Артемовск. Как сообщил в понедельник корреспондент РИА Новости, бойцы "Группы Вагнера" продвинулись на западных окраинах города и ведут бои уже за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института.
В середине апреля основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80 процентов Артемовска. Группировка ВСУ находится в оперативном окружении, но речи о котле пока не идет, уточнил он на прошлой неделе.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаГорловкаЕвгений ПригожинДонбасс
 
 
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