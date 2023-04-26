https://ria.ru/20230426/artemovsk-1867751227.html
Украинский генерал признал ошибки в обороне Артемовска
Украинский генерал признал ошибки в обороне Артемовска - РИА Новости, 26.04.2023
Украинский генерал признал ошибки в обороне Артемовска
Украинский генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что военное руководство допустило ошибки, не подготовив Артемовск к обороне, из-за чего, по его мнению, "каждый РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T00:26
2023-04-26T00:26
2023-04-26T01:10
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
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сергей кривонос
нато
евгений пригожин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украинский генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что военное руководство допустило ошибки, не подготовив Артемовск к обороне, из-за чего, по его мнению, "каждый клочок земли полит кровью" необученных и неподготовленных призывников.По его словам, в Артемовске украинские войска "несут достаточно большие потери". Он добавил, что остается проблема с подготовкой мобилизованных, и это отражается непосредственно на ситуации в городе.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка в ДНР. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин — основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, — заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска.
https://ria.ru/20230425/vsu-1867479130.html
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Украинский генерал признал ошибки в обороне Артемовска
Генерал-майор ВСУ Кривонос: Киев допустил ошибки, не подготовив Артемовск к обороне