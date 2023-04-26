https://ria.ru/20230426/artemovsk-1867751227.html

Украинский генерал признал ошибки в обороне Артемовска

Украинский генерал признал ошибки в обороне Артемовска - РИА Новости, 26.04.2023

Украинский генерал признал ошибки в обороне Артемовска

Украинский генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что военное руководство допустило ошибки, не подготовив Артемовск к обороне, из-за чего, по его мнению, "каждый РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T00:26

2023-04-26T00:26

2023-04-26T01:10

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

украина

сергей кривонос

нато

евгений пригожин

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867509520_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_aeac47cfdab016024c6e5f21bd8cecab.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украинский генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что военное руководство допустило ошибки, не подготовив Артемовск к обороне, из-за чего, по его мнению, "каждый клочок земли полит кровью" необученных и неподготовленных призывников.По его словам, в Артемовске украинские войска "несут достаточно большие потери". Он добавил, что остается проблема с подготовкой мобилизованных, и это отражается непосредственно на ситуации в городе.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка в ДНР. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин — основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, — заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска.

https://ria.ru/20230425/vsu-1867479130.html

артемовск

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артемовск, россия, украина, сергей кривонос, нато, евгений пригожин, владимир путин, в мире