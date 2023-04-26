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Украинский генерал признал ошибки в обороне Артемовска - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:26 26.04.2023 (обновлено: 01:10 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/artemovsk-1867751227.html
Украинский генерал признал ошибки в обороне Артемовска
Украинский генерал признал ошибки в обороне Артемовска - РИА Новости, 26.04.2023
Украинский генерал признал ошибки в обороне Артемовска
Украинский генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что военное руководство допустило ошибки, не подготовив Артемовск к обороне, из-за чего, по его мнению, "каждый РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T00:26
2023-04-26T01:10
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
украина
сергей кривонос
нато
евгений пригожин
владимир путин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украинский генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что военное руководство допустило ошибки, не подготовив Артемовск к обороне, из-за чего, по его мнению, "каждый клочок земли полит кровью" необученных и неподготовленных призывников.По его словам, в Артемовске украинские войска "несут достаточно большие потери". Он добавил, что остается проблема с подготовкой мобилизованных, и это отражается непосредственно на ситуации в городе.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка в ДНР. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин — основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, — заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска.
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артемовск, россия, украина, сергей кривонос, нато, евгений пригожин, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Украина, Сергей Кривонос, НАТО, Евгений Пригожин, Владимир Путин, В мире
Украинский генерал признал ошибки в обороне Артемовска

Генерал-майор ВСУ Кривонос: Киев допустил ошибки, не подготовив Артемовск к обороне

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украинский генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что военное руководство допустило ошибки, не подготовив Артемовск к обороне, из-за чего, по его мнению, "каждый клочок земли полит кровью" необученных и неподготовленных призывников.
«

"Каждый клочок земли (в Артемовске — ред.) уже полит украинской кровью. И это большая проблема: мы платим страшную цену за этот город, а вопрос в том, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне", – заявил Кривонос телеканалу 5.ua.

По его словам, в Артемовске украинские войска "несут достаточно большие потери". Он добавил, что остается проблема с подготовкой мобилизованных, и это отражается непосредственно на ситуации в городе.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка в ДНР. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин — основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, — заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияУкраинаСергей КривоносНАТОЕвгений ПригожинВладимир ПутинВ мире
 
 
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