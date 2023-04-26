https://ria.ru/20230426/artamonov-1867827820.html

Власти объяснили наличие у липецкого губернатора пальто за 318 тысяч рублей

Власти объяснили наличие у липецкого губернатора пальто за 318 тысяч рублей - РИА Новости, 26.04.2023

Власти объяснили наличие у липецкого губернатора пальто за 318 тысяч рублей

Руководитель управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова пояснила наличие у липецкого губернатора Игоря Артамонова брендовых вещей тем, что у РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:23

2023-04-26T12:23

2023-04-26T12:23

липецкая область

игорь артамонов

общество

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ВОРОНЕЖ, 26 апр - РИА Новости. Руководитель управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова пояснила наличие у липецкого губернатора Игоря Артамонова брендовых вещей тем, что у него есть доходы от ценных бумаг. Ранее в Telegram-канале Mash опубликовали несколько фотографий Артамонова и посчитали, что суммарная стоимость вещей составила почти миллион рублей. В публикации приведена стоимость этих же вещей в брендовых магазинах. Например, пальто Stefano Ricci стоит 318 тысяч рублей, шерстяной пуховик, похожий на Andrea Campagna, обойдется в 362 тысячи рублей. Согласно публикации, месячная зарплата губернатора составляет при этом 225 тысяч рублей, что, по мнению издания, едва ли соответствует тратам. "Легко найти, что за 2021-й губернатор задекларировал 51,7 миллиона рублей, из которых 2,7 миллиона - доход на посту губернатора, а 48,9 миллиона рублей - доход от ценных бумаг", - написала в своём Telegram-канале Фролова в ответ на публикацию. Она добавила, что ранее Артамонов работал на позиции топ-менеджера в Сбербанке и в 2017 году задекларировал больше 131 миллиона рублей. "Игорь Артамонов никогда не скрывал (уровень своих доходов — ред.). На одной из первых встреч с блогерами так и сказал - "я человек обеспеченный"… Артамонов никогда не кичует лейблами и надписями. Все вещи на фото подчеркнуто сдержанные. О показной роскоши речи не идет", — добавила Фролова.

https://ria.ru/20230421/deklaratsii-1866849116.html

липецкая область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

липецкая область, игорь артамонов, общество