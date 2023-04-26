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Владимир Ефимов: шесть ледовых арен возведут в Москве в рамках МаИП - РИА Новости, 26.04.2023
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09:10 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/areny-1867776085.html
Владимир Ефимов: шесть ледовых арен возведут в Москве в рамках МаИП
Владимир Ефимов: шесть ледовых арен возведут в Москве в рамках МаИП - РИА Новости, 26.04.2023
Владимир Ефимов: шесть ледовых арен возведут в Москве в рамках МаИП
В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Москве строятся шесть спорткомплексов для занятий ледовыми видами спорта, сообщил заммэра по... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T09:10
2023-04-26T09:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Москве строятся шесть спорткомплексов для занятий ледовыми видами спорта, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город без торгов выделил застройщикам в аренду свыше 11 гектаров земли для спортивных объектов, в составе которых будут крытые катки или ледовые арены. Договоры о строительстве с инвесторами заключены на пять-шесть лет. При этом общая площадь сооружений превысит 100 тысяч квадратных метров", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов подчеркнул, что ледовые комплексы возводятся как для профессиональных спортсменов, так и для любителей, которые смогут там заниматься хоккеем, фигурным катанием, керлингом и другими видами спорта на льду.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, один из объектов будет возведен в Тропарево-Никулино: в учебно-тренировочный комплекс войдут ледовые площадки, тренажерные залы, зал хореографии, массажные кабинеты, спортивный магазин и музей. В Куркино построят хоккейную арену площадью 10 тысяч квадратных метров, а в Некрасовке - спорткомплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной для воркаута. Еще два объекта с крытыми катками строятся в Хорошево-Мневниках и один - в Северном Бутово.
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Влада Копылова
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Владимир Ефимов: шесть ледовых арен возведут в Москве в рамках МаИП

© ФотоЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Москве строятся шесть спорткомплексов для занятий ледовыми видами спорта, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Город без торгов выделил застройщикам в аренду свыше 11 гектаров земли для спортивных объектов, в составе которых будут крытые катки или ледовые арены. Договоры о строительстве с инвесторами заключены на пять-шесть лет. При этом общая площадь сооружений превысит 100 тысяч квадратных метров", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов подчеркнул, что ледовые комплексы возводятся как для профессиональных спортсменов, так и для любителей, которые смогут там заниматься хоккеем, фигурным катанием, керлингом и другими видами спорта на льду.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, один из объектов будет возведен в Тропарево-Никулино: в учебно-тренировочный комплекс войдут ледовые площадки, тренажерные залы, зал хореографии, массажные кабинеты, спортивный магазин и музей. В Куркино построят хоккейную арену площадью 10 тысяч квадратных метров, а в Некрасовке - спорткомплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной для воркаута. Еще два объекта с крытыми катками строятся в Хорошево-Мневниках и один - в Северном Бутово.
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