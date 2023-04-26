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Указ об иностранных активах не лишит владельцев имущества, заявил Песков - РИА Новости, 26.04.2023
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13:32 26.04.2023 (обновлено: 13:33 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/aktivy-1867847560.html
Указ об иностранных активах не лишит владельцев имущества, заявил Песков
Указ об иностранных активах не лишит владельцев имущества, заявил Песков - РИА Новости, 26.04.2023
Указ об иностранных активах не лишит владельцев имущества, заявил Песков
Указ президента РФ Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их имущества, сообщил... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:32
2023-04-26T13:33
экономика
россия
германия
дмитрий песков
владимир путин
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
uniper
фортум
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их имущества, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. И утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества: 83,73% акций российской "Юнипро" (принадлежит немецкой Uniper) и 98% акций компании "Фортум" (принадлежит финской Fortum). Песков сообщил, что данный указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые создают нормативную базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом."Есть отличие, этот указ не касается вопроса собственности и не лишает владельцев их активов, потому что внешнее управление носит временный характер. Единственное, означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения", - сказал Песков.На вопрос о том, по какому принципу будет пополняться список, Песков ответил: "Недружественные страны. Те недружественные страны, которые принимают такие действия".
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экономика, россия, германия, дмитрий песков, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), uniper, фортум, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Германия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Uniper, Фортум, Санкции в отношении России
Указ об иностранных активах не лишит владельцев имущества, заявил Песков

Песков: указ об управлении иностранными активами не лишит владельцев их имущества

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их имущества, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. И утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества: 83,73% акций российской "Юнипро" (принадлежит немецкой Uniper) и 98% акций компании "Фортум" (принадлежит финской Fortum). Песков сообщил, что данный указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые создают нормативную базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом.
"Есть отличие, этот указ не касается вопроса собственности и не лишает владельцев их активов, потому что внешнее управление носит временный характер. Единственное, означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения", - сказал Песков.
На вопрос о том, по какому принципу будет пополняться список, Песков ответил: "Недружественные страны. Те недружественные страны, которые принимают такие действия".
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