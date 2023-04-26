https://ria.ru/20230426/aktivy-1867847560.html

Указ об иностранных активах не лишит владельцев имущества, заявил Песков

Указ об иностранных активах не лишит владельцев имущества, заявил Песков - РИА Новости, 26.04.2023

Указ об иностранных активах не лишит владельцев имущества, заявил Песков

Указ президента РФ Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их имущества, сообщил... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:32

2023-04-26T13:32

2023-04-26T13:33

экономика

россия

германия

дмитрий песков

владимир путин

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

uniper

фортум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_37bea9021db3aa4d5f30d0e25e8e01ca.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их имущества, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. И утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества: 83,73% акций российской "Юнипро" (принадлежит немецкой Uniper) и 98% акций компании "Фортум" (принадлежит финской Fortum). Песков сообщил, что данный указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые создают нормативную базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом."Есть отличие, этот указ не касается вопроса собственности и не лишает владельцев их активов, потому что внешнее управление носит временный характер. Единственное, означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения", - сказал Песков.На вопрос о том, по какому принципу будет пополняться список, Песков ответил: "Недружественные страны. Те недружественные страны, которые принимают такие действия".

https://ria.ru/20230421/raiffeisen-1866866332.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, германия, дмитрий песков, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), uniper, фортум, санкции в отношении россии