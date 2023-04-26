https://ria.ru/20230426/aktivy-1867847560.html
Указ об иностранных активах не лишит владельцев имущества, заявил Песков
Указ об иностранных активах не лишит владельцев имущества, заявил Песков - РИА Новости, 26.04.2023
Указ об иностранных активах не лишит владельцев имущества, заявил Песков
Указ президента РФ Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их имущества, сообщил... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:32
2023-04-26T13:32
2023-04-26T13:33
экономика
россия
германия
дмитрий песков
владимир путин
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
uniper
фортум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_37bea9021db3aa4d5f30d0e25e8e01ca.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их имущества, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. И утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества: 83,73% акций российской "Юнипро" (принадлежит немецкой Uniper) и 98% акций компании "Фортум" (принадлежит финской Fortum). Песков сообщил, что данный указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые создают нормативную базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом."Есть отличие, этот указ не касается вопроса собственности и не лишает владельцев их активов, потому что внешнее управление носит временный характер. Единственное, означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения", - сказал Песков.На вопрос о том, по какому принципу будет пополняться список, Песков ответил: "Недружественные страны. Те недружественные страны, которые принимают такие действия".
https://ria.ru/20230421/raiffeisen-1866866332.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90bf967122b8fb1ba94d94228ec89b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, германия, дмитрий песков, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), uniper, фортум, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Германия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Uniper, Фортум, Санкции в отношении России
Указ об иностранных активах не лишит владельцев имущества, заявил Песков
Песков: указ об управлении иностранными активами не лишит владельцев их имущества